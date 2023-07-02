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И тут приехал Бернс

  • Телеграм-канал Cynic
  • 2.07.2023, 10:39
  • 6,386
И тут приехал Бернс

Скоро Москву заставят поперхнуться.

История с приехавшим Бернсом вызвала в некоторой среде «российских спикеров» нездоровую эпопею под крики «украинцев слили».

С шашкой выскочил и «левый маразматик и алкоголик», который в начале войны активно пиарил уже «публично казненного» Саенко - и вся эта шушера, прямо или косвенно связанная с Кремлем, сообщила о том, что Бернс проинспектировал Киев и отправился сливать Украину во время саммита НАТО.

То, что произошло на самом деле, пока должно оставаться в тени, однако кое-какие подробности можно вскрыть: Бернс приезжал перед стратегическими событиями на фронте.

Сейчас Бернс прилетел аж 3 миссиями:

1. Украинское контрнаступление

2. Угроза ЗАЭС.

3. Саммит НАТО, вступление Украины в альянс, гарантии безопасности и переговорный процесс.

Интерпретировать можете по-разному, но Бернс уезжал удовлетворенным ситуацией в Украине, а также положением сил на фронте.

К тому же Бернс имеет достаточно четкие цифры потерь с российской стороны, которые превышают «нормальные показатели» в 6 раз. Аномальные показатели российских потерь в принципе делают наступление ВСУ тем самым «дистанционным ударом из подвешенного ружья»: наступление осуществится чуть позже, чем планировалось, но эффект его будет сильно быстрее расширяться, чем предполагалось.

Вот, что имеем ввиду: «наступать» ВСУ не должны, пока не прочистят мясные рвы и не заполнят «вырытые окопы» обломками российской техники и телами российских фашистов.

В июне армия РФ потеряла около 20 000 солдат убитыми.

Фактически, продолжение «дистанционных» ударов, комбинирующихся со штурмами локального характера, приведет к тому, что российские линии обороны окажутся обескровленными.

Залужный совершенно верно расставляет акцент относительно того, что некоторые хотят «шоу и попкорна», но такие зрелища стоят слишком дорого, поэтому «шоу» ВСУ даст в тот момент, когда выступление будет полностью проработанным.

WSJ сливает информацию о замедлении ВСУ, ссылаясь на «три линии обороны». Тут возникает вопрос относительно количества линий обороны. Дело в том, что ВС РФ строили 5 линий обороны. То ли 2 пропали, то ли 2 уже уничтожены, то ли 2 не функционируют.

Правильный ответ - последний.

И причину этого мы также описывали: россияне перебрасывают последние линии на передние участки фронта, в результате чего можно считать, что 2/5 линий обороны (в эквиваленте живой силы) стерты ВСУ за пару недель.

Значит ли это, что нужно стирать еще 3 линии? Нет, не значит: достаточно ликвидировать еще хотя бы 2 линии обороны в эквиваленте личного состава ВС РФ, чтобы войска Кремля оказались относительно беззащитны против наступления.

Параллельно с этим с фронта выведены «вагнеровцы»: не все, конечно, и часть вернется под руководством МО, но безвозвратные потери составляют минимум 10 000 наемников: они в Украину не вернутся во время этого контрнаступления.

Бернс получил информацию о том, что ВСУ к осени выйдут на крымскую границу (полагаю, что не «к осени», а несколько позже).

И Бернс действительно обсуждал переговоры с Москвой. Только тут нюанс - Бернс обсуждал не совсем переговоры, а форму капитуляции Кремля в точке угрозы потери Крыма.

Как-то не похоже на «заморозку», не правда ли?

Затем Бернс сообщил о том, что нынешняя обстановка в России - это ситуация, которая выпадает раз в поколение, и ЦРУ не упустит возможность разорвать сумасшедшего медведя на куски.

Бернс, как обычно, говорит чуть позже, чем все уже сделал (или почти сделал). Бернс говорит о вербовке лиц из высшего руководства РФ, которых можно использовать для достижения стратегических целей западных держав.

Поскольку Бернс это озвучил, хоть и в полуоткрытом формате, эти люди не просто «есть», эти люди уже работают с разведкой США...

Единственное, что остается «коллективной рекомендацией США», - это окончание войны до выборов в США, чтобы не создавать поствыборную паузу.

Ну и Киев слили. Киеву слили Крым. Легко и непринужденно.

Москва даже отреагировать не успела. Растеклась в экстазе. И брызжет слюнями. Скоро придется заставить Москву поперхнуться.

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