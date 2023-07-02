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«Еще на заводе понял, что мое сильное место — работа с людьми»

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  • 2.07.2023, 10:47
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«Еще на заводе понял, что мое сильное место — работа с людьми»

Монолог белоруса, который вылечился от алкогольной зависимости и нашел новый смысл жизни.

Андрей Гапанович не выглядит на свои пятьдесят, хотя жизнь его помотала. Кем он только не работал: транспортировщиком, слесарем на заводе, барменом, поваром. Истинное призвание нашел 12 лет назад, когда пришел волонтерить в детский хоспис. Тогда мужчина как раз выздоравливал от алкогольной зависимости и искал, куда направить свою энергию.

В интервью Onlíner Андрей рассказал, зачем помогает людям с инвалидностью, как это делать профессионально и при этом не выгорать.

«Еще на заводе понял, что мое сильное место — работа с людьми»

В детстве Андрей дружил с Юрой из дома напротив. У парня была задержка психического развития, он плохо говорил, а сверстники даже не пытались его понять, лишь насмехались.

— Удивительно, но я его понимал, — начинает историю Андрей. — Одноклассники шутили надо мной, говорили, что я такой же, но меня это сильно не цепляло. Мы с Юрой просто общались, находили общий язык, для него это было отдушиной. Эта помощь незаметная, но такая важная, как в принципе и то, чем я занимаюсь сейчас.

Двенадцать лет назад психотерапевт порекомендовал Андрею поволонтерить в детском хосписе. Тогда мужчина как раз проходил лечение от алкогольной зависимости, и у него высвободилось много времени и энергии. Тем более наш герой знал, как находить подход к детям. Когда его сын был подростком, папа любил собирать друзей мальчика и водить то в кино, то в походы.

Белорусский детский хоспис как раз искал волонтеров для работы с подопечными, имеющими инвалидность. Андрей быстро понял, что здесь его будут ценить не за дипломы и сертификаты, а просто за то, что он есть:

— Еще будучи слесарем на заводе, я открыл, что мое сильное место — работа с людьми. Стал по три раза в неделю волонтерить в хосписе. И это так увлекло, что растянулось на долгие восемь лет. Зарабатывал на стройках, делал ремонты, при этом оставалось время на что-то полезное. В качестве волонтера посадил 780 деревьев за день в помощь городскому лесничеству, участвовал в поисках людей вместе с ПСО „Ангел“, пробовал себя в роли сопровождающего ребенка с инвалидностью в школе.

Пока Андрей волонтерил в хосписе, он заметил печальную тенденцию. После совершеннолетия, когда подростки с инвалидностью вырастают, они резко лишаются помощи извне. Врачи чаще ходят на визиты домой к детям, благотворители охотнее жертвуют средства на помощь малышам. И так во многих вопросах. Но ведь проблем у совершеннолетних подростков меньше не становится. Они остаются наедине с собой и своей жизнью.

В 2019 году в детском хосписе появилась программа, нацеленная как раз на помощь молодым людям с инвалидностью (от 24 до 40 лет). Андрея пригласили в штат соцработником. К тому моменту волонтер уже обучился социальной работе и сертифицировался как гештальттерапевт.

— Я приходил домой к людям, которым нужна была помощь в общении и не только. Кого-то просто выводил на улицу погулять, кому-то помогал принять ванну, — рассказывает Андрей о работе в хосписе. — Зарплата была средняя на рынке социальных услуг — 800 рублей. Но чтобы жить и делать то, что нравится, мне хватало.

Андрей вспоминает период работы в хосписе с благодарностью. Это были годы колоссального опыта и экспериментов. Больше всего ему запомнился сплав на байдарках, несмотря на то, что некоторые подопечные были парализованы ниже пояса. В тот момент ребята осознали: барьеры только в их голове.

— Паллиативная помощь, которой мы занимались, — это не про продление жизни и не про избавление от симптомов болезни. И это не про смерть, а про неимоверную жажду жизни в любых обстоятельствах и условиях, стремление максимально наполнить каждый оставшийся момент, — объясняет Андрей. — Да, приходилось сталкиваться и со смертью подопечных. Я для себя понял, что это такой же необходимый атрибут жизни, как и рождение. Просто принял, что есть то и есть другое.

В тот период соцработник приходил в больницу пообщаться с парнем в коме. Спросите как? Андрей читал книжку вслух, а у того менялась мимика, на лице можно было проследить отпечатки эмоций. Это и было самым ценным в работе мужчины: что нельзя потрогать, но можно ощутить.

«Верю в то, что я выбрал правильный путь»

Спустя два года программа хосписа, в которой работал Андрей, закрылась из-за нехватки финансирования. Это был момент потрясения.

— Первая мысль — вернуться на завод, — улыбается мужчина. — А потом подумал: никто ведь не забирает у меня права заниматься тем, что я делал раньше. Да, сейчас нет организации, которая будет мне платить, но есть люди, которым нужна помощь и которые готовы ее организовывать вместе со мной. Да, начинать мне было страшно. Но это страх, в котором удается находить энергию.

Андрей предложил уже знакомым на тот момент ребятам волонтерить дальше. Люди согласились, но когда дело коснулось конкретных действий, возникли вопросы. Ресурсы приходилось искать самим: проводить бесплатные мастер-классы, договариваться с автоволонтерами, искать помещения для мероприятий и многое другое.

— У меня была сильная вера в то, что я выбрал правильный путь. Чувствовал, как развиваюсь, нахожу себя. Впервые выступил в роли руководителя, стал решать административные и хозяйственные вопросы, отстаивать интересы подопечных. Параллельно нужно было как-то зарабатывать на жизнь — и я работал в лагерях с подростками.

У меня есть четкое понимание: я владею тем, к чему готов на данный момент. Если хочу чего-то большего, то нужно развивать в себе эту готовность.

Постепенно инициатива Андрея выросла до волонтерского клуба на базе некоммерческой организации. Сейчас в клубе состоят порядка 130 человек, большинство из них — люди с инвалидностью. Ребята чувствуют себя активными и востребованными, помогая другим людям, которые по каким-то причинам оказались в социальной изоляции.

В работу клуба вовлечены молодые люди со всей Беларуси. Это Минск, Молодечно, Лида, Могилев, Пинск, Барановичи, Дзержинск, Брест и другие города.

— У нас несколько разных направлений. Мы ходим домой к тем, кто находится в изоляции. Организуем квартирники, где ребята с инвалидностью вместе готовят что-нибудь вкусное. Устраиваем социальную передышку на неделю и вместе выезжаем куда-нибудь пожить самостоятельно, без помощи сопровождающих. Регулярно проводим мастер-классы, ходим на йогу и бокс, бываем в музеях, на квестах, в кино и на дискотеках. Складывается определенная среда, в которой ты не будешь белой вороной на коляске, не будешь испытывать какие-то сложности в общении.

Андрей в шутку признается, что чуть ли не каждый день у него появляются мысли все бросить. Часто восторг от яркого события сменяется разочарованием. К примеру, когда не было ресурсов заплатить за офис, он подумал: «Ну, всё». Но неожиданно нашлись люди, готовые поддержать проект в течение двух месяцев. К слову, работает клуб только за счет благотворительных пожертвований.

Что всегда радует, так это успехи подопечных. К примеру, Илона передвигается на коляске, и поначалу ей было сложно найти для себя сопровождающего или транспорт, чтобы приехать на мероприятие. Сейчас даже ступеньки на первом этаже ее дома не становятся помехой, чтобы по нескольку раз в неделю куда-нибудь выбираться с друзьями. А еще Илона сама организует поездки и экскурсии.

Или вот пример Артема: у него расстройство аутистического спектра, и раньше он даже из дома не выходил без персональных волонтеров. Теперь парень стал самостоятельным и приезжает на мероприятия один. Он настолько умеет блеснуть харизмой и усыпать девушек комплиментами, что они сами подвозят его домой.

— У нас есть штамп восприятия, что люди с инвалидностью — это обременение общества, что это расходная часть, дай им денег — и отойди. Мы на примере клуба и каждого человека показываем, что люди, которые в обществе считаются потребителями, сами могут быть источником благ. То есть создают нематериальные активы, которые востребованы.

В ближайших планах у ребят — сходить в поход с ночевкой. Они и дальше будут развивать направление инклюзивного туризма, а еще планируют увеличить число домашних визитов. Из новых задумок — разыскать площадки в каждом районе Минска, чтобы люди с инвалидностью могли бесплатно заниматься боксом.

«Ездим в метро, чтобы показать: мы существуем»

— Мы с подопечными регулярно бываем в метро. Группой по 8—10 человек, чтобы просто показать, что мы есть и что мы тоже часть общества, что надо как-то учиться жить вместе. Кто-то нам может помочь, а кто-то говорит: «И чего вы сюда приперлись на своих колясках? Вам тут не место». Это наша объективная реальность, — Андрей погружает в основные проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. — В таких условиях очень сложно побороть барьер: выходить из замкнутости, социальной изолированности, создавать новые контакты, рождать идеи.

Андрей обращает внимание на то, что людям с инвалидностью бывает трудно найти достойную вакансию из-за общественных стигм. К примеру, есть стереотип, будто им нельзя поручить ответственное задание или доверить работу. Большинство людей больше заточены на жалость, а не на доверие и уважение.

— Очень сложно в человеке на коляске увидеть равного, — говорит Андрей. — А я их считаю настоящими богатырями, ведь у них гораздо меньше ресурсов, а проделывают они работу точно такую же, как и я.

Остро у людей с инвалидностью стоят вопросы личной жизни: поиск пары, создание семьи, сексуальная жизнь.

— Если для здоровых людей создана масса мест для знакомств, то наши ребята пока вынуждены создавать это пространство для себя сами. Однажды в пятницу вечером мы пошли с одним парнем из клуба на «людскую» дискотеку, как он говорит. Он слез с коляски и начал ползать на коленях. Сначала у окружающих это вызвало шок и удивление, все быстро протрезвели. А потом осторожно, постепенно вышли и начали танцевать рядом, — рассказывает случай из практики Андрей. — В своей работе я подхожу к моменту, где нет этой грани — с инвалидностью ты или нет. Лучше делить так: люди, которым нужна помощь, и те, кто готов ее оказать. В определенный момент жизни любой человек может попасть под категорию нуждающегося.

Андрей рассказывает, что со временем работа стала поглощать все его свободное время. С ребятами из клуба он проводит и досуг: играют в настолки, ходят в походы. Друзья жалуются: «Что-то ты совсем пропал, не хочешь общаться». А крестников активист видит раз в год, и то по счастливому стечению обстоятельств.

Если Андрею надо переключиться, он может выйти на десять минут во двор и понаблюдать за размеренной жизнью кошек. Редкие часы проводит за чтением, катается на велосипеде или идет в баню. А в остальное время ему нравится посвящать себя другим.

— Не надо бояться каких-то тягот, поражений, неуспехов. Победа не приносит ничего нового, а вот следом за поражением возникает переосмысление, возможная трансформация и какая-то переукладка. Мы обретаем что-то новое, что-то открываем внутри себя, появляется какой-то просвет для духовного роста, — напоследок говорит нам Андрей. — Важно уметь поставить себя на паузу, почувствовать, понять, чего мне хочется на самом деле.

Не пренебрегайте этими моментами контакта с собой и своей внутренней природой. Обычно там мы находим ответы на свои вопросы.

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