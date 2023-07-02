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«Когда сантехник проверил счетчик, сам был в шоке»

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  • 2.07.2023, 10:57
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«Когда сантехник проверил счетчик, сам был в шоке»

Белоруска попала в невероятную историю из-за правил ЖКХ.

Больше месяца с потолка ванной комнаты случчанки сочилась вода. Проблему могли бы устранить, если бы не одно «но»: в квартире сверху никто не жил около года, а владельца найти так и не удалось. Решали проблему по всем инстанциям.

Все началось еще 21 мая, когда Анастасии позвонили квартиранты: с потолка в ванной комнате капает вода, пишет SlutskGorod.

— Моя квартира находится в доме 17 по ул. Зеленая. Часть жилья здесь приобрели молодые семьи, часть отдали под социальное жилье. Одна из последних находится прямо над моей квартирой, — рассказывает Анастасия. — В тот день я приехала и поднялась этажом выше, но мне никто не открыл. Сосед по тамбуру сообщил, что хозяин квартиры не проживает с августа прошлого года. Но человека нужно было срочно искать, потому что капало сильно.

Проблема состояла еще в том, что под натяжным потолком в ванной комнате находилась проводка, и вода вполне могла спровоцировать короткое замыкание.

— На следующее утро я обратилась в службу «115», и через несколько часов приехал мастер. Он обследовал комнату и поднялся к соседу. А когда понял, что в его квартиру не попасть, стал звонить начальству, искать варианты решения.

По закону, вскрыть квартиру никто не имеет права даже в такой непростой ситуации. Но есть два пути решения проблемы: либо найти законного владельца, либо получить разрешения через органы власти. Иначе попасть в квартиру нельзя.

По данным издания, все это время милиция вела поиски владельца квартиры, и Анастасия также начала его искать по своим каналам. Только все его контакты были неактивны, в милиции сказали, что сессед нигде не фиксировался как правонарушитель, и концов так и не нашли. Возможно, человек уехал из страны.

Пока местные структуры и службы искали пути решения проблемы, вода в ванной комнате квартиры Анастасии непрерывно капала. Натяжной потолок не выдерживал нагрузки и провис, а светильник начал сильно «коротить».

— Я обратилась в страховую компанию, приехал специалист, спустил воду, снял потолок, отключил светильник. Видимо, текло там давно, потому что под покрытием все было черным от сырости. Позже, в последних числах мая, с ЖЭУ-5 приходили специалисты, и я подписала три акта на вскрытие квартиры. По закону его должны были провести практически сразу, но этого почему-то не сделали. Я снова стала звонить во все службы, и мне говорили, что над поиском вариантов решения проблемы работают юристы.

О своей проблеме Настя рассказала председателю местных депутатов Наталье Овсянниковой во время встречи с трудовым коллективом предприятия, где работает девушка.

— Наталья Александровна обещала взять мою проблему под свой контроль, взяла мои данные. А в четверг утром (29 июня — прим ред.) она позвонила мне и сказала, что в ближайшее время придут рабочие и вскроют дверь той квартиры, — рассказывает собеседница.

В пятницу, 30 июня, Анастасия сообщала, что в 11:00 утра к ней приехали комиссия из райисполкома и работник коммунальной службы. Согласно постановлению и ввиду отсутствия жильцов обеих квартир, комиссия вскрыла общий тамбур и входную дверь злополучной квартиры.

— То, что мы увидели внутри, просто не укладывалось в голове. Помещения в запущенном состоянии, повсюду мусор, грязь, песок, пустые бутылки, — рассказывает случчанка.

— Когда сантехник проверил счетчик, сам был в шоке: только холодной воды по показаниям зафиксировано 1600 кубов! В ванной и туалете было мокро, из-за поломки вода сочилась на пол и попала к нам в квартиру. Комиссия провела осмотр, подписала акт, а следом спустились в мою квартиру. Как выяснилось, у нас не только ванная комната пострадала: стены в туалете отделаны плиткой, а под ней все натурально черное от сырости. Как долго сочилась вода, остается только догадываться, — сказала девушка.

Девушка довольна исходом дел и ждет итогового заключения комиссии. Убытки ей должна компенсировать страховая компания. Что с открытой квартирой, неизвестно.

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