«Живые позавидуют мертвым»: Гиркин предсказал, что в скором времени ждет Россию 2 2.07.2023, 11:00

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Новый мятеж не за горам

Мятеж, который не смогли довести до конца «вагнеровцы», в скором времени повторится в России. Путинский режим показал свою слабость и не удержит власть.

С таким заявлением выступил диверсант, чекист и военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), передает Диалог.UA.

Он крайне недоволен тем фактом, что власти РФ не покарали ЧВК «Вагнер» и ее хозяина Евгения Пригожина за восстание, убийства военных РФ, уничтожение военных бортов ВКС РФ.

Возмущает его и отсутствие отставок чиновников, которые допустили поход боевиков на Москву. Путина он уничижительно назвал «лицом, отдаленно напоминающим президента», подчеркивая тем самым его слабость и неспособность к решительным шагам.

Военный преступник не сомневается, что военный мятеж в России повторится и, скорее всего, будет более успешным, чем пригожинский.

«Взрыв» случится, по мнению Стрелкова, как только у РФ случится новое крупное поражение в войне против Украины.

«Очередной мятеж не за горами. Осталось только дождаться крупного поражения на фронте… Сопротивляться мятежникам теперь не будет уже никто. Вообще никто. Не имеет смысла рисковать жизнью, защищая такую убогую и жалкую власть… «Живые позавидуют мертвым», - написал российский чекист.

Он пришел к выводу, что Россию на данном этапе спасти уже невозможно.

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