Неадекватный россиянин устроил скандал на пляже в Турции 13 2.07.2023, 11:07

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Гражданин РФ заявил, что он якобы был на фронте, и набросился на украинок с детьми.

В Турции на пляже россияне вступили в конфликт с украинскими женщинами. Турист из РФ выбросил вещи украинок с их шезлонга и улегся на нем сам.

В ответ на возмущение украинок он начал их оскорблять и кичиться тем, сколько украинцев якобы убил в Украине. Видео, снятое одной из участниц конфликта, появилось в сети, передает obozrevatel.com.

Судя по описанию ролика, женщины с детьми отдыхали на одном из турецких пляжей и в какой-то момент отлучились, оставив на шезлонгах свои вещи.

Вернувшись, они нашли свои вещи разбросанными на земле, а на один из шезлонгов вгромоздился турист из России, в лучших традициях этой страны решивший, что наделен правом брать все, что пожелает.

Ролик начинается с криков россиянина «Че вам повторить? Че вы понакидали свои вещи?».

Очевидно, продолжая начатый до начала съемки спор, украинки требуют повторить озвученные ранее в их адрес угрозы.

«Разъе*ать вас, всем чем надо, конченные. Невоспитанные твари», – повторил сказанное россиянин.

Украинки начали звать охрану. В ответ россиянин не нашел ничего лучше, чем оскорблять женщин, в стране которых его государство начало агрессивную войну, и кичиться преступлениями России и россиян.

«Слышь, ты, сколько у тебя «мыкол» полегло? Че, приехали отдыхать? Лучше бы проспонсировали свою армию. Конченные. Такие же растут (реплика в сторону детей, находящихся с украинками на пляже. – Ред.)», – заявил представитель РФ.

Пересыпая речь матами и оскорблениями в адрес женщин, оккупант взялся унижать весь украинский народ, хвастаться тем, как РФ в 21 веке оккупирует чужие территории и заявил, что якобы лично воевал против Украины на Донбассе и «мочил таких, как вы».

На этом видео обрывается. Вмешалась ли турецкая охрана в происходящее, неизвестно.

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