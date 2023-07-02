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Как заместитель Лаврова «разоружил» Лукашенко

  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 2.07.2023, 11:27
Как заместитель Лаврова «разоружил» Лукашенко
Сергей Рябков

Кремль снова выставил дураком своего союзника.

Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства «союзного государства», носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия. Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается, — отметил российский дипломат.

Рябков при этом подчеркнул, что критика размещения российского ядерного оружия на белорусской территории чаще всего звучит из западных столиц и «не может не вызывать недоумения».

Любопытно, какие же чувства у заместителя Лаврова вызывают заявления, регулярно звучащие из Минска, и явно диссонирующие с этим категорическим «контроль не передается»?

Вот несколько цитат из недавнего выступления белорусского правителя перед журналистами:

— Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал — верни мне пока это оружие (тактическое, а не стратегическое ядерное оружие). Мне его достаточно. (…) Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия.

Да, в этих словах нет буквального утверждения о том, что именно Минск будет контролировать российское ТЯО. Но, с другой стороны, зачем требовать вернуть то, чем ты не сможешь воспользоваться лично? И уж тем более, как в таком случае (не дай бог) принимать решение о применении чего-то, что тебе неподконтрольно?

Впрочем, замглавы МИД России на этом не ограничился:

— На фоне резкого обострения угроз нашей безопасности в результате разжигания Западом украинского кризиса и провозглашенного курса на нанесение России стратегического поражения данный фактор приобрел особое значение, потребовал соответствующей реакции, включая военно-технические меры реагирования.

Как и в первом случае, это можно расценивать в качестве ответа не только Киеву и его западным партнерам, но и ближайшему союзнику, убежденному, что причина применения такого оружия, может быть только одна — агрессия против Беларуси.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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