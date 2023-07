Шойгу, где генералы? Владислав Гирман, «Деловая столица»

2.07.2023, 12:00

5,946

Сергей Шойгу

Арест Суровикина уже не остановит подковерную схватку в Москве.

Кремль и его карманные гебельсята немного пришли в себя после шапито Евгения Пригожина. Сначала они жаловались и разводили руками, но постепенно уже происходит дескарализация «вагнеровцев». В то же время федеральные каналы массово прибегли к приему мыльных опер – демонстрируют амнезию, то есть попытка мятежа Пригожина просто исчезла из эфиров.

Тем временем режим, конечно, пытается адаптироваться. В первую очередь установить, кто та «невестка»; и что с ней делать.

Собственно, в последние дни активно муссируется тема исчезновения «сирийского мясника» – Сергея Суровикина, экс-командующего оккупационными войсками РФ в Украине, при котором российская армия сбежала из Херсона.

Однако Суровикин известен не только ковровыми бомбардировками в Сирии и провалами в Украине. Он в течение нескольких последних месяцев регулярно получал риторические лайки от Пригожина, который даже на пике конфликта (в мае — до 24 июня, конечно) с МО РФ утверждал, что «мясник» является его контактом с российским министерством нападения. И стоит еще вспомнить, что именно Суровикин стал первым из генералов, записавших видеообращение к «Вагнеру» с призывом «Астанавитесь».

Но уже 25 июня российские медиаресурсы, активно поддерживающие войну, начали сообщать об аресте Суровикина. В частности, блоггер Владимир Романов писал, что генерал отправлен в «Лефортово». Косвенное подтверждение предоставило также издание The Moscow Times.

Аналогичная информация позавчера и вчера, со ссылкой на источники в западных спецслужбах, появилась на страницах The Wall Street Journal, The New York Times и Financial Times.

Впрочем, не исключено, что если Суровикин действительно был задержан, режим не решится все равно его публично посрамить отправкой за решетку. Как ни странно, но у этого генерала есть определенный авторитет среди военных. Хотя почему это должно быть странным, учитывая, что жестокость и цинизм – те черты, которые больше всего ценятся подавляющим количеством военнослужащих в российской армии. В любом случае после того, как Кремль, очевидно, серьезно опростоволосился с мятежом Пригожина, он может и не рискнуть потерять еще больше уважения среди военных и спровоцировать более сильный раздор.

Именно поэтому, вероятно, режим в СМИ начал внедрять отрицание задержания Суровикина. К примеру, источники из ФСБ и Генштаба заявили об этом в комментарии изданию «Важные истории», добавив, что Суровикина только допросили, но отпустили после.

Отрицала задержание генерала и его дочь Вероника – в интервью Telegram-каналу Baza. Она уверяет, что «сирийский мясник» находится на рабочем месте в МО РФ.

В то же время по какой-то причине исчезновение Суровикина оттеняет тот факт, что с радаров пропал еще один российский генерал – Валерий Герасимов. Целый начальник Генштаба, на минуточку.

Это лишь усиливает предположение о том, что в российском Багдаде все очень неспокойно.

Параллельно, заметим, Telegram-канал «Генерал СВР», аффилированный с российским ГРУ, публикует вроде как инсайды с тайных заседаний Путина совместно с представителями силовых структур, во время которых верный путенец Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности РФ, публично унизил представителей Минобороны, обвинив их в тотальной лжи о реальной (критической) ситуации на фронте. А также канал подтвердил ранние сообщения о том, что Пригожин на самом деле не отправился в ссылку в Беларусь, а спокойно продолжает заниматься своими делами в России под прикрытием компромата на Путина.

Несмотря на то, что эти тезисы распространили ресурс военной разведки РФ, не факт, что они все ложь. Ведь вполне вероятно, что в России после мятежа усиливается жабагадюкинг, в том числе и внутриведомственный – то есть одни группы в МО РФ мочат другие группы в МО РФ, стремясь сохранить свои шкуры после прогулки «вагнеровцев» по российским регионам.

Интенсификацию войны между башнями Кремля подтверждает и Главное управление разведки Минобороны Украины. В частности, представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии «РБК-Украина» констатировал, что война между ФСБ и МО РФ переходит в активную фазу на фоне очевидной слабости Путина, который больше не в состоянии эффективно всех контролировать и балансировать между ведомствами.

Вполне логично, не правда ли?

Впрочем, хотя ситуация вокруг Суровикина и, возможно, Герасимова и интересна, не столь важно, исчезли они где-то в застенках или с браслетами дома, или нет. Так или иначе Кремль сейчас будет максимально закручивать гайки и проводить очередные, но гораздо более жесткие чистки на всех уровнях в силовых структурах.

И вместе с определением виновных наблюдается также процесс национализации «империи» Пригожина.

Речь идет, во-первых, о его медиа-ресурсах: «фабрике троллей», издании «РИА ФАН», «Народные новости», «Экономика сегодня». Накануне The Bell со ссылкой на сотрудников писало, что ресурсы, вероятно, подхватят структуры Юрия Ковальчука, представителя близкого круга Путина. Вчера Telegram-канал Mash сообщил, что Пригожин распустил эти издания.

Во-вторых, ЧВК «Вагнер» при согласии и указании Кремля выстроил немалый бизнес в Африке – в ЦАР, Мали, Судане; а также в Сирии. The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке пишет, что Кремль уже предпринимал попытки взять под контроль как «Вагнер» в Африке, так и его местный бизнес.

В-третьих, происходит десакрализация «Вагнера» и Пригожина на уровне российской церкви, вызывающая в памяти параллели с орденом тамплиеров (фактически средневековой ЧВК, впоследствии демонизированной Ватиканом). Так, во время воскресной проповеди викарий патриарха Кирилла епископ Луховицкий Евфимий разошелся не на шутку: наемников он записал в язычники и адепты оккультных верований, а Пригожина назвал «властолюбцем».

Но что забавно: при всех действиях режима Путина «Вагнер», как выяснило BBC, продолжает спокойно вербовать людей на войну в регионах. И вербовать не по контракту с МО РФ, как того требовал Шойгу, а именно в ЧВК.

Поэтому несмотря на странные маневры Пригожина, остановившегося в 200 км от Москвы, чтобы вроде бы поселиться в итоге в Беларуси, в Кремле действительно де-факто наблюдаются процессы, схожие с теми, которые происходили сразу после смерти Сталина. Разве что нынешняя бледная копия вождя пока жива. Это раз. Два — фактор «Вагнера» окончательно не нивелирован.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».