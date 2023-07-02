Юрий Фельштинский: Чтобы предотвратить ядерную войну, надо свергнуть режим Лукашенко 6 2.07.2023, 12:27

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Задача стала еще более неотложной.

«Следующим этапом в эскалации этой войны, если Запад не выиграет ее быстро на территории Украины, может стать попытка уничтожения Израиля Ираном – ядерным оружием, созданным с помощью России», — сказал в интервью «Деталям» доктор исторических наук Юрий Фельштинский, соавтор книг «ФСБ взрывает Россию», «Третья мировая: Битва за Украину» и «От красного террора к мафиозному государству: Спецслужбы России в борьбе за мировое господство, 1917-2036 гг».

— Год с лишним назад в интервью «Свободе» вы сказали о первом акте третьей мировой. Какой акт мы переживаем сейчас?

— Мы все еще в первом акте. 16 месяцев войны — это очень много, и для Украины это время течет особенно медленно. Но первый акт Второй мировой войны – с 1 сентября 1939 до 22 июня 1941 года – длился еще дольше. Я ожидаю, что ближайшие месяцы, до конца сентября этого года, будут решающими и внесут серьезные коррективы в эту войну.

Неожиданностью оказалось, что российская армия оказалась не в состоянии вести современную войну, и за 16 месяцев кровопролитной войны Россия не смогла никуда продвинуться ни в военном, ни в политическом плане. Россия этой войной себя угробила. Последствия будут сказываться весь 21-й век. Украина после этой войны поднимется, это займет время и дорого будет стоить, но она оправится, а Россия – нет.

— Война убедила в том, что все прежние угрозы были реальными. Кому сейчас стоит готовиться к неприятностям?

— Самая серьезная из новых угроз, обозначившихся за эти 16 месяцев, это — реальная угроза перерастания российско-украинской войны в европейскую ядерную. В этом месяце Россия начала переброску тактического ядерного оружия в Беларусь. Неоднократно угрозы о нанесении ядерного удара по Восточной и Центральной Европе озвучивали руководители российского государства Путин, Патрушев, Медведев, а также Беларуси – Лукашенко. Говорили о том же политологи Дмитрий Тренин и Сергей Караганов, белорусские и российские официальные пропагандисты. А сейчас начинается переброска в Беларусь еще и вагнеровцев. Из оккупированной Россией Беларуси на наших глазах делают плацдарм для возможного нового удара по Украине, Восточной и Центральной Европе. Ближайшие несколько месяцев в этом плане будут критическими.

Россия может помочь Ирану завершить создание атомного оружия — в компенсацию за поставки иранских дронов, используемых российской армией в Украине. А наличие у Ирана ядерного оружия может привести к дестабилизации Ближнего Востока и к превентивному удару Израиля по Ирану, со всеми последствиями.

Руководители Армении, к сожалению для армянского народа, сделали стратегическую ошибку, за которую Армения расплачивается сейчас, и долго будет еще расплачиваться: не имея с Россией общей границы, это стране стоило ориентироваться не на Москву в надежде, что та гарантирует безопасность и ей, и Нагорному Карабаху, а на Евросоюз. Как мы видим, партнерство с Россией не укрепило позиции Армении в конфликте с Азербайджаном. И теперь, вынужденная искать дополнительных союзников, Армения тоже сейчас стала плацдармом для обслуживания экономических запросов Ирана, связанных прежде всего с попытками этой страны обходить международные санкции. Но пособничество в нарушении международных законов, даже если оно кажется на данный момент выгодным для Армении, это — порочный путь, который втягивает все государство в коррупцию, что для здорового развития любо общества смертельно опасно.

— Оправдает ли себя израильская «политика осторожности» в отношении войны, в которой Украина упрекает Израиль открытым текстом?

— Мне кажется, что дело не столько в «осторожности», сколько в неоднозначном отношении Израиля к Украине. Все исторические (включая недавнее голосование в ООН) претензии Израиля к Украине правомерны — но по такой шкале они должны быть не менее правомерны и в отношении России. Между тем премьер-министр Нетаниягу на парад победы в Москву летал, а в Киев – нет.

Мне кажется, российское вторжение в Украину заставило нас заняться определенной переоценкой исторических ценностей. И если поляки готовы были, по крайней мере на время, забыть о резне в Волыни (1943-1944 гг) и открыли свои двери для украинских беженцев, то, может быть, и Израилю пора уже однозначно встать в этой войне на сторону Украины? Согласиться оказывать ей посильную помощь, потому как следующим этапом в эскалации, если Запад не выиграет быстро и на территории Украины, может стать попытка уничтожения Израиля Ираном ядерным оружием, созданным с помощью России. И поверьте, наличие в Израиле большого числа русских не станет для российского руководства сдерживающим фактором — как не стало и наличие большого числа русских в Украине. К обсуждению исторических претензий Израиля к Украине лучше вернуться после войны.

— Быть может, передислокация вагнеровцев объясняется необходимостью взять под контроль перемещенные ракеты?

— Мы еще посмотрим, состоится ли эта переброска, которая уже заявлена, но тем не менее еще не произошла. Но одновременное нахождение в Беларуси и вагнеровцев, и ядерного оружия, делает ситуацию предельно взрывоопасной. Не говоря уже о том, что под прикрытием вагнеровцев Россия может начать размещать в Беларуси еще и стратегическое ядерное оружие — тогда под угрозой ядерного удара окажется вся Европа. Расчет Путина может заключаться в том, что если ядерный удар нанесет Беларусь, то ответный удар тоже придется по Беларуси, а не по России.

Причем он не будет ядерным, так как НАТО побоится утечки радиации за границы Беларуси. Именно по этой причине Россия не аннексировала Беларусь, оккупированную еще в 2021 году. Именно по этой причине тактическое ядерное оружие перебрасывается в Беларусь, а не в Калининградскую область, стратегически расположенную много выгоднее.

Для предотвращения этой эскалации есть только один рецепт: освобождение Беларуси от российской оккупации и свержение режима Лукашенко. Еще до переброски в Беларусь ядерного оружия я утверждал, что это единственный способ предотвратить перерастание этой войны в ядерную. Сейчас, когда там появляется уже ядерное оружие, да еще и вместе с вагнеровцами, эта задача является тем более неотложной. Посмотрим, как будет реагировать на эту новую угрозу НАТО, и будет ли.

— Вы до сих пор считаете, что перспектива нанесения удара по Польше и Литве реальна? Обещание президента США Байдена защитить страны Восточной Европы больше не берут в расчет, или впереди куда более страшная война?

— Неоднократные угрозы в адрес Польши и Литвы мы слышали и от Лукашенко, и от Тренина с Карагановым. Я действительно считаю, что рассчитывать надо на лучшее, но готовиться к худшему. 11-12 июля в Вильнюсе будет проводиться саммит НАТО. Кроме примерно 40 высокопоставленных руководителей НАТО, в нем будет участвовать и президент Украины Владимир Зеленский. В Литву в этой связи НАТО перебросило беспрецедентное количество ПВО, в том числе и «патриоты». Так что угроза удара из Беларуси по Вильнюсу во время саммита воспринимается как реальная далеко не только мною.

— ФСБ продолжает взрывать Россию, и уже не только ее. Писатель Владимир Сорокин на вопрос, что будет после, мрачно ответил: будет ничего. А каков Ваш диагноз?

— Мой прогноз уже 16 месяцев заключается в том, что каждый новый день этой войны усугубляет ситуацию в мире и увеличивает шансы на полномасштабную Третью мировую. Именно по этой причине я с первого дня войны настаивал на том, что Запад должен оказать Украине максимальную поддержку, чтобы Украина смогла как можно быстрее победить, а Россия – как можно скорее проиграть. Иначе мы можем столкнуться с дальнейшей эскалацией российской агрессии. А поскольку боеспособной сухопутной армии у России нет, речь может идти прежде всего о применении ядерного оружия.

— То есть Россия не готова к третьей мировой, но продолжает к ней идти?

— Путин считает, что при наличии ядерного оружия проиграть войну он не может, потому что сам Запад не даст ему проиграть, опасаясь спровоцировать ядерный удар по Европе, или даже по Европе и США. И действительно, единственная причина, по которой Украине или не дают многие виды наступательных видов вооружений, или дают с запретом наносить удары по российской территории, это — опасения Запада «спровоцировать» Россию на ядерный удар.

Эту войну можно закончить за две недели. Для этого нужно поставить Украине все необходимое ей наступательное вооружение, включая самолеты F-16 и ракеты дальнего радиуса действия, и разрешить наносить этим оружием удары по территории России, включая Москву. Мы же видели, что стало с Москвой из-за слухов, что «на Москву наступают вагнеровцы»? Путин и Медведев сразу сбежали, жители перепугались. Так вот, война закончится через две недели после нанесения Украиной ударов с воздуха по объектам в Москве: Останкинскому ТВ центру, зданиям Лубянки, Госдумы, Белому дому, министерству обороны и МИДа…

Китай тоже мог бы остановить эта войну в 24 часа всего лишь шепнув на ушко Путину (даже публично не нужно ничего говорить), что он в этой войне становится на сторону Украины. В ту же минуту Россия остановилась бы, потому что невозможно было бы воевать при таком раскладе. Но Китай пошел по другому пути: всячески подталкивал Россию к ведению военных действий. Пекин ни разу на назвал эту войну войной, а выдумал термин «украинский кризис», не объявил Россию агрессором, не призвал ее отвести войска за границы 2013 года…

Происходило и происходит это потому, что Китай заинтересован в максимальном ослаблении России, а это ослабление могут гарантировать только Путин и его бессмысленная война в Украине, отрезающая Россию от Европы с каждым днем войны все больше и больше. Изолированная от Европы теперь уже на следующие 100 лет, Россия будет поглощена Китаем, как питоном, проглатывающим жертву, ослабленную и всеми брошенную. Конечно, с точки зрения российских государственных интересов Путин – государственный преступник, подлежащий немедленному аресту и осуждению. Но в России пока что на него смотрят иначе.

Можно предложить деньги за голову Путина. Но проблема не в нем, а в «коллективном Путине», который управляет Россией. Точнее – проблема в ФСБ, как структуре, которая захватила в России власть в 2000 году. Так что одной головой Путина ограничиться, увы, невозможно. Нужно отстранять от власти ФСБ – старейшую государственную структуру (она образовалась в 1917 году), пережившую развал СССР и насчитывающую сотни тысяч сотрудников и агентов. Это серьезная организация, и недооценивать ее опасность и возможности неправильно.

— После несостоявшегося пригожинского мятежа призывы свергнуть российскую власть с оружием усилились. Звучат они, в основном, из-за рубежа. Но кто же в состоянии нанести упомянутые Вами «вооруженные удары … от оппозиционно настроенных групп» — когда почти всех посадили, загасили, выдавили из страны?

— Войны, которые проигрывала Россия, не требовали захвата российской территории или ее столицы. Крымская война, Японская война, Афганская война были проиграны, а «победитель» столицу не захватывал. Наполеон взял Москву, а в первой и второй войнах захватчики оккупировали территории, но проиграли. Так что для победы над Россией последнее, что необходимо, это оккупировать ее, пусть даже частично. Путинский режим рухнет под тяжестью взваленных на себя имперских задач, как рухнул в свое время СССР. Но это может занять какое-то время и обойтись цивилизованному человечеству очень дорого. Если театр военных действий расширится, а война перейдет я ядерную фазу, цена поражения России станет много выше, и платить за победу придется не только Украине

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