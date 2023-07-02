В Европе услышали «Вагнера» Александр Минеев, «Новая газета»

2.07.2023, 12:36

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Мятеж болезненным для Москвы образом повлиял на настроения и решения в ЕС.

Военный мятеж в России 24 июня даже намеком не был отражен в повестке дня саммита Евросоюза 29–30 июня. Главы государств и правительств обсуждали много важных тем — от Украины и европейской оборонной политики до Китая, экономической конкурентоспособности и миграции. Но «призрак Вагнера» витал в футуристическом дворце «Европа», влиял на настроения и решения.

В той части принятых документов, которая касается поддержки Украины, отношений с Россией и укрепления европейской обороны, никаких признаков смягчения или колебаний не обнаружилось. Спор возник, когда дошли до застаревшего и до сих пор никак не решаемого вопроса европейской действительности: проблемы миграции. Разошлись около двух часов ночи, не найдя компромисса.

Европейские лидеры, которые пожелали пообщаться с журналистами (и примкнувший к ним на часть дискуссии генсек НАТО Йенс Столтенберг), предусмотрительно оговаривались, что события предшествовавшего уикенда в России — это сугубо внутреннее дело России. Но, несмотря на эту дежурную оговорку, делали свои выводы о характере и перспективах военного конфликта в Европе, его последствиях для ЕС и будущих отношений с Россией.

На этом тревожном фоне видеовыступление Владимира Зеленского, наверное, прозвучало убедительно.

Генсек НАТО Столтенберг, который подошел к репортерам вместе с хозяином встречи, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, высказался за постоянную помощь Украине, которая стремится вступить в НАТО и ЕС.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она оставалась суверенной и независимой страной, иначе разговоры о членстве (в НАТО, да и в ЕС тоже. — А.М.) уже не будут актуальны», — предупредил он.

«Мятеж, который мы наблюдали в выходные, демонстрирует, что в российской системе есть трещины и разногласия. В то же время важно подчеркнуть, что это внутренние дела России», — сказал Столтенберг.

О «трещинах» говорила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И неопределенно предупредила, что эти события будут иметь последствия, которые «мы увидим». Она предсказала «эрозию Вагнера» в Африке — регионе, который для Европы, пожалуй, не менее важен, чем Украина.

Многие участники саммита, как и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, полагают, что абортивный мятеж ослабил российскую систему власти, но это даже еще «более опасно» для Европы. Немногие, как венгерский лидер Виктор Орбан, судя по недавним публичным заявлениям, не согласны с этими выводами, которые якобы происходят от незнания российской системы власти и функционирования российской государственной машины. А он знает.

По мнению Борреля, мятеж заставил Европу по-новому взглянуть на опасность, которую она видела в лице России.

«До сих пор мы рассматривали Россию как угрозу от ее войск, находящихся в Украине. Сегодня мы должны рассматривать ее как угрозу из-за ее внутренней нестабильности», — сказал он, поставив во главу угла опять же продолжение поддержки Евросоюзом Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сосредоточился на роли НАТО в обеспечении безопасности стран ЕС, не делая различий между членами двух структур (22 из 27 членов ЕС одновременно входят в НАТО. — А.М.).

«Мы должны пристально следить за тем, что происходит и в какой степени. В любом случае, есть ясность в том, что мы имеем обязательства друг перед другом. В НАТО мы пообещали друг другу поддержку. Любое нападение на территорию НАТО — это случай, на который мы ответим вместе. И поэтому каждый может на него положиться», — пространно рассуждал канцлер, имея в виду Статью 5 Североатлантического договора, которая формально обязывает членов альянса оказывать помощь в случае вооруженного нападения на одного или нескольких из них.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, чья страна граничит с Россией и Беларусью, в которую после мятежа переместилась часть группы «Вагнер», рассуждал о гипотетических новых опасностях. Он считает, что существует риск «инфильтрации» в ЕС членов этой группы. «Угроза, вероятно, будет не фронтальным военным вторжением, а попыткой проникнуть в Европу с неизвестными целями», — предположил он.

По его мнению, Европа не может контролировать процессы в России, но должна реагировать на них, укреплять оборонный потенциал, обсудить гарантии безопасности, которые Европа и особенно НАТО могут предложить Украине, ускорить процесс вступления Украины в ЕС, проложить путь к членству Украины в НАТО после окончания военных действий.

Похоже, но в более резких выражениях в характеристике вагнеровцев и президента России рассуждал и президент Литвы Гитанас Науседа.

Польское правительство по случаю этих событий в России подготовило проект укрепления безопасности восточных рубежей ЕС, во всяком случае, польских, что, видимо, сулит россиянам еще большую их неприступность.

Официальные лица из нескольких государств-членов и институтов ЕС заявили, что нестабильность, созданная мятежом в России, не только вынудит ЕС удвоить свою поддержку Украины с обязательствами по поставкам большего количества боеприпасов, но и гарантировать, что боевые действия не перекинутся на территорию самого союза. И даже если ЕС воздерживается от предоставления каких-либо военных гарантий, преобладающее настроение лидеров состоит в том, чтобы ужесточить отношение к Москве.

В принятом на саммите постановлении Европейский совет подтвердил готовность ЕС оказывать «устойчивую военную поддержку Украине столько времени, сколько потребуется». ЕС и его члены «готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной», «быстро рассмотрят формы такого вклада». Более того, ЕС подчеркивает необходимость обеспечить вместе с партнерами стабильную, предсказуемую и устойчивую финансовую поддержку Украины на ближайшие годы».

Европейские финансовые институты призваны усилить поддержку неотложных потребностей Украины в инфраструктуре. ЕС должна участвовать в восстановлении инфраструктуры и экономики Украины в координации с международными партнерами. Евросовет не забыл о замороженных активах России и предлагает Брюсселю продолжить работу над поисками возможности использовать их «в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, в координации с партнерами».

Хотя год назад Украина символическим жестом солидарности принята кандидатом в члены Евросоюза, пока речь не идет об ускоренной процедуре приема ее в члены ЕС. Союз остается верным правилам и принципам своего расширения, какие бы призывы ни звучали из Киева и некоторых столиц его восточного фланга. В постановлении саммита — ничего нового: «Европейский совет признает приверженность и существенные усилия Украины по выполнению необходимых условий в процессе ее вступления в ЕС. Он призывает Украину продолжать свой путь реформ».

То есть членом ЕС может стать только Украина, которая приведет свои политические структуры, законодательство, правоприменение и макроэкономические показатели в соответствие с требуемыми ЕС.

Это не только вопрос политического решения, а результат длительного процесса.

Чрезвычайная поддержка и помощь ЕС Украине не связаны напрямую с формальным членством в союзе. Украина, особенно за минувший год, уже получила от ЕС больше средств, чем любой другой член союза. И, судя по всему, будет получать до тех пор, пока не станет готовой к приему. Добавим свободу передвижения, трудоустройство, прием беженцев и просто благожелательное отношение. Учитывая особую ситуацию, к Украине не применяются санкционные процедуры Брюсселя за несоответствие законам ЕС. Каковые применяются, например, в отношении Венгрии или Польши.

Со своей стороны, и ЕС должен подготовиться к вступлению Украины и будировать деликатную тему реформ. Они необходимы, чтобы интегрировать в ЕС большую страну, сельскохозяйственного гиганта, предупредил председатель Евросовета Мишель.

«Дебаты будут трудными, — признал он в одном из интервью, публикуемом в европейском прессе. — Но мы не должны ждать до последнего момента, если в декабре в своем докладе Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении».

А в пригласительном письме участникам нынешнего саммита ЕС он призвал государственных лидеров понять, до какой степени союз может расширяться, не размывая своих основ, а также финансовой состоятельности и управляемости.

«Требуется, чтобы мы задумались о последствиях расширения для различных стратегических проектов ЕС и их финансирования, а также о системе принятия решений», — подчеркнул он.

По словам Мишеля, в мире, где происходят глубокие технологические изменения, фундаментальные ценности, на которых основан Евросоюз, подвергаются атакам, часто неожиданными «новаторскими» способами.

«Мы должны убедиться, что мы по-прежнему способны защищать и продвигать эти ценности как внутри, так и за пределами нашего Союза», — предупредил он.

Владимир Зеленский призывает начать переговоры о вступлении в конце 2023 года. Это решение требует единогласного одобрения 27 государств-членов. Девять других стран, включая Сербию, Косово, Молдову и Турцию, стучатся в двери ЕС. Расширение будет в центре дискуссий на следующих европейских саммитах в испанской Гранаде и в Брюсселе в конце года.

Александр Минеев, «Новая газета»

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