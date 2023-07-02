В панике прыгали в воду: ВСУ устроили ловушку оккупантам в районе Олешек 4 2.07.2023, 13:00

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Операцию на левом берегу Днепра показали на видео.

Силы обороны Украины устроили удачную ловушку российским оккупантам на левом берегу Днепра в районе Олешек. Кадры операции вызвали острую реакцию кремлевских Z-каналов, передает Диалог.UA.

Инцидент на Днепре снимал на видео украинский дрон. Трое военных РФ на лодке пытались высадиться на берегу, что закончилось для них плохо.

Сначала ВСУ сбросили с БПЛА несколько снарядов на оккупантов - те попытались сбежать, но мотор лодки не завелся.

В конце на место прибыли ВСУ, которые из стрелкового оружия ликвидировали остатки вражеской группы.

Российские пропагандисты в ярости из-за операции ВСУ. Но, что примечательно, злы они не на ВСУ, а на собственное военное руководство, которое отправляет солдат в самоубийственные штурмы и с устаревшей техникой.

«Это наши парни, которые сегодня погибли на Днепре, потому что у них не завелся мотор на старой лодке, а новых никто не поставляет», - возмущаются кремлевские пропагандисты.

Они отмечают, что, пока мобики погибают на фронте, зять министра обороны РФ Столяров публикует в Instagram веселые ролики своей сытой и счастливой жизни.

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