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На здании посольства Беларуси в Гааге написали «Лука — террорист»

  • 2.07.2023, 13:07
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На здании посольства Беларуси в Гааге написали «Лука — террорист»

Кроме того, лукашистам разбили стекла.

В ночь с субботы на воскресенье посольство Беларуси в Гааге (Нидерланды) подверглось нападению: в нем были выбиты три окна, на стенах написаны лозунги, пишет местное издание omroepwest.nl.

В качестве подозреваемого на месте был задержан 31-летний мужчина.

На фотографиях видно, что на здании имеются красные и черные граффити-тексты, в том числе надписи «Жыве Беларусь!», «Жыве вечна!» и «Лука — террорист». «Вероятно, имеется в виду правитель Беларуси Александр Лукашенко», — отмечает издание.

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