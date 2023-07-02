На здании посольства Беларуси в Гааге написали «Лука — террорист»
- 2.07.2023, 13:07
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Кроме того, лукашистам разбили стекла.
В ночь с субботы на воскресенье посольство Беларуси в Гааге (Нидерланды) подверглось нападению: в нем были выбиты три окна, на стенах написаны лозунги, пишет местное издание omroepwest.nl.
В качестве подозреваемого на месте был задержан 31-летний мужчина.
На фотографиях видно, что на здании имеются красные и черные граффити-тексты, в том числе надписи «Жыве Беларусь!», «Жыве вечна!» и «Лука — террорист». «Вероятно, имеется в виду правитель Беларуси Александр Лукашенко», — отмечает издание.