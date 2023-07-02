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В Беларуси планируют запретить сделки с криптовалютой

  • 2.07.2023, 13:20
В Беларуси планируют запретить сделки с криптовалютой

Для физических лиц.

В Беларуси планируют запретить сделки по обмену криптовалютой между физлицами. Об этом БелТА сообщили в МВД.

«Аргументация» следующая: подобные услуги востребованы мошенниками-аферистами, которые обналичивают и конвертируют похищенные денег, перечисляют средства организаторам или участникам преступных схем.

В частности, с начала года в стране задержали 27 нелегальных обменщиков криптовалюты.

Предположительно, такие операции с финансами в ближайшей перспективе можно будет провести только с помощью бирж Парка высоких технологий.

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