В Беларуси планируют запретить сделки с криптовалютой
- 2.07.2023, 13:20
Для физических лиц.
В Беларуси планируют запретить сделки по обмену криптовалютой между физлицами. Об этом БелТА сообщили в МВД.
«Аргументация» следующая: подобные услуги востребованы мошенниками-аферистами, которые обналичивают и конвертируют похищенные денег, перечисляют средства организаторам или участникам преступных схем.
В частности, с начала года в стране задержали 27 нелегальных обменщиков криптовалюты.
Предположительно, такие операции с финансами в ближайшей перспективе можно будет провести только с помощью бирж Парка высоких технологий.