«Я бы покрутила у виска, если бы мне тогда сказали» 2.07.2023, 13:33

Беларусы поделились фактами из своей жизни, в которые они бы не поверили несколько лет назад.

Журналисты citydog.io решили узнать, в какой факт своей жизни люди точно бы не поверили, если бы им об этом рассказали пару лет назад.

«Не поверила бы, что отпускать ребенка будет настолько тяжело»

ЕЛЕНА (49), Минск

– Мне всегда казалось, что я даю своей дочери достаточную свободу: особо не контролировала ее перемещения, никогда не лазила в личные переписки, не лезла в ее личную жизнь. Постепенно, с тем, как она взрослела, я понимала, что однажды придет пора, когда она захочет съехать из родительского дома, заняться своими делами. Все это нормально и понятно.

В моей голове дочь должна была переехать в свою квартиру примерно после окончания университета, в том же возрасте начать карьеру. Желательно, чтобы работа сразу была стабильная и в офисе. Я мечтала, чтобы она завела семью, и они с ее молодым человеком по выходным приезжали к нам с мужем на дачу, где мы все вместе делали бы шашлыки и общались.

Я всегда была уверена, что сепарации будет происходить очень просто. Все-таки я давала много свободы своей дочери, поэтому думала, что и расставание будет проходить легко.

Все пошло не плану, когда моя дочь отчислилась из университета и решила уехать из Беларуси. Я понимала, что это правильно и безопасно, но мне было безумно тяжело принять тот факт, что мы с ней можем никогда больше не увидеться.

Я много плакала и злилась: на себя, что придумала идеальную жизнь для своей дочери, на обстоятельства, из-за которых она вынуждена была уехать, на мужа, который просто молчал все это время. Как будто я оказалась не готова к тому, чтобы моя дочь и правда выросла в один момент.

Несколько лет назад, если бы мне сказали о том, что моя малышка будет жить совершенно одна в чужой стране и я сама буду говорить ей не возвращаться домой, я бы не поверила. Оказалось, что быть матерью сложно, даже когда твой ребенок вырос.

«Раньше казалось, что благотворительностью занимаются только богачи»

ЯДВИГА (27), Братислава

О многих вещах, которые произошли за последние пару лет в ее жизни, Ядвига даже не могла подумать. Пару лет назад у нее были крепкие отношения и постоянная работа в Минске. Сейчас она живет в Братиславе в доме, который снимает с друзьями, и занимается организацией фестивалей и выставок.

– Никогда бы не поверила, что начнется война. Во мне никогда не отзывались военные фильмы: всегда казалось, что это что-то сродни динозавров, которые давно вымерли. Что-то, что мы больше никогда не увидим, поэтому смысла переживать из-за них я не видела.

А еще я бы никогда бы не поверила, если бы мне сказали, что я не смогу вернуться домой. Да, я жила в разных городах и странах, но у меня всегда была возможность вернуться в Минск. Мне странно думать, что я уже несколько лет живу в Братиславе, настолько далеко от дома.

А еще я бы покрутила у виска пару лет назад, если бы мне сказали, что мне будет лучше одной, чем вместе. Однако это пока выглядит именно так. Хотя пару лет назад, когда я была в серьезных отношениях, было сложно представить себя одной. У нас все было хорошо, а потом что-то не заладилось. Сейчас мне, правда, очень комфортно без отношений.

Многие вещи я сделала впервые за последние пару лет. Например, начала серьезно заниматься ивент-менеджментом. Мне это очень нравится сейчас. Примерно раз в месяц мы с группой друзей организуем какой-то фест, выставку или перфоманс. Наши ивенты пользуются популярностью.

На наших ивентах мы периодически собираем деньги на благотворительность: отправляем их либо на нужды украинцам либо рассылаем в белорусские независимые фонды. Раньше всегда казалось, что этим занимаются только богачи.

В целом будни сейчас очень загружены. Я начала работу над собственным музыкальным альбомом, пишу свои стихи на белорусской мове. Все это приносит положительный фидбек, о чем я даже мечтать не могла.

«Мой крик помог мне выиграть плакат у любимой исполнительницы»

ГРИГОРИЙ (22), Вильнюс

– Моя история будет скорее факт в факте, ответ в ответе. Во-первых, я в принципе, никогда в жизни бы не поверил, что буду жить в эмиграции. Думаю, как и добрая часть белорусов.

Во-вторых, я бы не поверил, что буду довольно часто путешествовать по Европе, тоже как и многие беларусы. До переезда в Литву я выезжал максимум в Россию и Украину. На большее не было ни средств, ни визы.

Благодаря возможности свободно перемещаться по разным странам я начал ходить на концерты своих любимых западных исполнителей. Они никогда не приезжали ни в Беларусь, ни в окрестности, поэтому для меня увидеть их вживую чем-то напоминало чудо.

Один из самых ярких и запоминающихся концертов был у японско-британской певицы Рины Саваяма. Я уже был безумно счастлив просто присутствовать на ее выступлении. Однако мой восторг умножил еще и конкурс на лучший крик во время одного из главных хитов Рины.

По сути, все, что нужно было, – просто громко подпевать. Главным призом был суперкачественный плакат певицы. Я очень хотел его добыть, поэтому орал как не в себя и выиграл! Сейчас он висит у меня дома и постоянно радует.

Вообще, я очень горжусь этой историй, потому что, во-первых, никак не ожидал, что увижу свою кумиру. Во-вторых, что смог выиграть конкурс на крик, потому что у меня всю жизнь были хронические проблемы с горлом, и я очень долго его лечил.

«Не поверил бы, что начну быть таким политически активным»

НИКИТА (21), Израиль

– До 2019-го с трудом поверил бы, что начну следить за новостями. Тогда мой круг интересов ограничивался мной самим, а что происходит снаружи, меня не волновало, если не имело прямого влияния на меня. Я и до сих пор эгоист (по моей дефиниции, это не является негативным качеством). Однако моя зависимость от происходящих вокруг событий увеличилась, я чувствую больше причастности к окружающему меня миру.

Наверное, до 2019 года я бы с трудом поверил, что Беларусь будет для меня так много значить, как сейчас. Тогда спокойно жил в Минске и был готов уехать в другую страну по щелчку пальца. А сейчас вынужденно эмигрировал и часто пытаюсь находить какие-то ассоциации с Беларусью (ивенты, медиа, культура), только чтобы почувствовать хоть какую-то связь с домом.

Еще увеличиваю количество беларуского языка в своей жизни. Хочу владеть им так же свободно, как и русским. Забавно, что в старших классах уроки мовы были моими самыми нелюбимыми.

До того, как начал жить отдельно, с трудом бы поверил, что мои отношения с семьей станут по-настоящему близкими. Последнему году совместной жизни сопутствовала постоянная напряженность и конфликты.

С мамой и отчимом у меня полярно разные мировоззрения. В общении с сестрой тоже были барьеры из-за небольшой разницы в возрасте и не прошедшей из детства конкуренции. На все это еще накладывалась нехватка личного пространства. В этом случае географическое отдаление сработало. С сестрой сейчас общаюсь как с другом, с родителями близок как никогда.

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