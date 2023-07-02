Хромое «единоначалие» России Андрей Бондар

2.07.2023, 13:34

Правление Путина стала слишком турбулентным.

Хромое «единоначалие» на России – первый признак того, что в последующие месяцы они будут озабочены внутренними проблемами. По той простой причине, что успехов на фронте нет и не будет, их отсутствие придется компенсировать реанимацией «единоначалия».

Россию в последнее время очень сильно бросает из эпохи в эпоху. Там то февраль 1917 г., то революция 1905 г. после поражения под Мукденом (тогдашним Бахмутом), то 1943 г. и т.д.

Сегодня всем там понятно, что хромое единоначалие нужно, как сказали бы на Лемковщине, реперировать. Но проблема в том, что вернуть образ первозданного глянцевого службиста Путину можно вместе с возвращением его молодости и потенции. То есть никак.

Это трудное осознание, которое наконец-то становится понятным даже людям без мозга, которых в России если не подавляющее большинство, то процента 53 точно. Путин не соответствует главному требованию для власти в такой стране: ему натыкали ху*в, а он вместо стрелять торгуется и прячется.

А все потому, что его система за последний месяц пережила два краш-теста и обо…лась больше, чем полностью. Она расползлась по швам во время рейдов РДК-ЛСР на Белгородчину и во время этого потешного похода пригожинских на Москву. Как реперировать систему со слабым Путиным, который даже подтереться без Лукашенко не способен – не то что «наблюдать и наказывать»? – это большой вопрос.

А вопрос вопросов – это как остановить страх и оцепенение, все глубже и глубже проникающие в российскую жизнь, и снова выйти в дамки, сохранить лицо и улучшить имидж в ситуации, которая вообще не предвещает стране ничего хорошего в данный момент (!), когда это начинает ощущать русский служилый обыватель. Последнему комфортнее вернуться в дикость допетровских времен транзитом через 1937-й, чем в неизвестность годов 1990-х.

Поэтому они будут убивать друг друга даже не по какой-то исторической шаблонности, а потому, что не знают, как можно по-другому. Поэтому 1990-е, когда они могли научиться этому «по-другому», всеми ими воспринимается как эпоха поражения и унижения. И чтобы не скатиться в 1990-е, они сейчас будут делать ставку на танцы с бубном вокруг повергнутого единоначалия – главной, на мой взгляд, жертвы последнего месяца.

Война Путина стала слишком турбулентной. Он действительно не собирался так долго воевать. И не верьте, когда говорят, что Россия готова вести войну на истощение. Она не готова была воевать. Она готова была быстро одержать победу. И главное, чего нет у российской системы сегодня – это психологического ресурса для победы. Это не значит, что такая страна с «пробитой» вертикалью завтра проиграет войну или исчезнет. Но точно значит, что такая страна не победит.

Поэтому последний месяц – важный этап эрозии системы, после которого там наступит период, который можно условно назвать «кровь на ржавчине». Следующий будет называться так: «Я убит подо Ржевом, а ты, с…, ржешь».

Андрей Бондар, «Фейсбук»

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