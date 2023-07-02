ЦРУ: Возник уникальный момент для вербовки высокопоставленных россиян 6 2.07.2023, 13:56

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Такая возможность выпадает раз в поколение.

Недовольство россиян ходом войны против Украины создает благоприятные условия для вербовки шпионов в стране-агрессоре России. Об этом заявил директор американского Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, сообщает Reuters.

По его словам, такая возможность выпадает «раз в поколение».

«Недовольство войной будет продолжать разъедать российское руководство, даже несмотря на постоянную государственную пропаганду и репрессии. Это недовольство создает уникальную возможность для нас в ЦРУ. Мы не упустим эту возможность», – подчеркнул Бернс.

30 июня The Washington Post сообщила, что в начале июня Бернс тайно посетил Украину. Во время встреч в Киеве он получил информацию о подготовке Украины к контрнаступлению и освобождению оккупированных Россией территорий.

26 июня телеканал CNN сообщил, что ЦРУ детально знало о планах мятежа основателя признанной международной преступной организацией ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, но держала в курсе лишь нескольких чиновников. В НАТО заявили, что разочарованы таким подходом. По данным The Washington Post, с украинцами во время визита Бернс эту информацию также не обсуждал.

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