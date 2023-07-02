Гиркин назвал Путина «бесхребетной мокрицей»5
- 2.07.2023, 14:14
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Диверсант заявил о полной неадекватности главы РФ.
Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) жестко унизил президента РФ Владимира Путина.
По словам Стрелков, в ситуации с мятежом ЧВК «Вагнера» Путин показал свою полную неадекватность. Видео оскорблений Гиркина в адрес Путина опубликовано в Сети.
Гиркин уверен в том, что Путин, не наказав Евгения Пригожина за попытку мятежа, дает основание для новых бунтов в РФ.
«Путин демонстрирует свое полное бессилие и показывает, что так можно. Пробуйте, ребята, пробуйте еще. А если не получится – вам ничего не грозит», - заявил диверсант.
Он уверен в том, что путинскому режиму с Пригожиным надо было расправиться для того, чтобы другим не повадно было задумывать новые бунты.
«Бесхребетная мокрица», — добавил Гиркин в адрес Путина.