Гиркин назвал Путина «бесхребетной мокрицей» 5 2.07.2023, 14:14

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Диверсант заявил о полной неадекватности главы РФ.

Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) жестко унизил президента РФ Владимира Путина.

По словам Стрелков, в ситуации с мятежом ЧВК «Вагнера» Путин показал свою полную неадекватность. Видео оскорблений Гиркина в адрес Путина опубликовано в Сети.

Гиркин уверен в том, что Путин, не наказав Евгения Пригожина за попытку мятежа, дает основание для новых бунтов в РФ.

«Путин демонстрирует свое полное бессилие и показывает, что так можно. Пробуйте, ребята, пробуйте еще. А если не получится – вам ничего не грозит», - заявил диверсант.

Он уверен в том, что путинскому режиму с Пригожиным надо было расправиться для того, чтобы другим не повадно было задумывать новые бунты.

«Бесхребетная мокрица», — добавил Гиркин в адрес Путина.

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