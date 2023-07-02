«Пункт назначения» по-белорусски: в Гродно водитель повторил легендарный эпизод из фильма 3 2.07.2023, 14:22

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Необычное ДТП показали на видео.

Водитель грузовика в Гродно, случайно, почти воплотил в жизнь легендарный отрывок из фильма «Пункт назначения». Об этом пишет портал AutoGrodno.

Читатель портала заезжал на кольцо со стороны улицы Брикеля. В этот момент по кольцу уже двигался грузовик с бревнами.

Бревна - груз легкий. Вот обычно их и стремятся нагрузить побольше. В случае на видео, деревянные поленья выступали выше кузова грузовика на метр, но не были закреплены. На прямой дороге они еще держались, а как только грузовик выехал на кольцо, «пирамидка» начала рушиться.

Водитель грузовика увидел падающий груз и остановился. Но если бы такое полено упало на автомобиль, то повредило бы машину заметно. Мотоциклиста и пешехода такой груз и вовсе мог бы покалечить. К счастью, все обошлось.

Пускай видео будет напоминанием для перевозчиков и предупреждением для остальных участников дорожного движения – от подобных грузовиков лучше держаться подальше.

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