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Буданов тонко потроллил российских пропагандистов

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  • 2.07.2023, 14:38
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Буданов тонко потроллил российских пропагандистов

Глава ГУР меткой фразой прокомментировал фейки о своей «гибели».

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) генерал-майор Кирилл Буданов тонко потроллил российских пропагандистов, которые распространяли «вбросы» о якобы его ранении и смерти.

На вопрос корреспондентки «Суспильного», как он пережил свою «гибель», Буданов ответил: «Нормально».

Затем глава украинской разведки добавил, что логики у таких фейков искать не надо. «Ну, где можно найти логику... Нет логики в деяниях алкоголика. А тут еще наркоманы... так что скажешь!?» - сказал Буданов.

В начале июня, что совпало с началом украинского контрнаступления, российские пропагандисты распространили новый фейк о якобы «гибели» руководителя ГУР Кирилла Буданова. Затем утверждалось, будто Буданов не «погиб», а «получил серьезные ранения в результате российского ракетного обстрела».

Россиян не остановило и то, что живой Буданов впоследствии появился в новых интервью западным СМИ, а также на фото пользователей. К примеру, предатель Украины Илья Кива заявил, что те интервью брали у «голограммы» Буданова, а сам глава военной разведки якобы давно мертв.

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