Польша отправляет усиление на границу с Беларусью 2.07.2023, 14:45

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К пограничникам и военным присоединятся еще 500 полицейских.

Министерство внутренних дел Польши отправляет на границу с Беларусью дополнительно 500 полицейских. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски.

«В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я решил усилить наши силы группой из 500 сотрудников польской полиции из подразделений по борьбе с беспорядками и контртерроризму», — написал он в Twitter.

По его словам, полицейские присоединятся к пяти тысячам пограничников и двум тысячам военнослужащих, которые сейчас находятся на границе.

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