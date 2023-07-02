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Рядом с Минском найдена дача, о которой мечтает каждый горожанин

  • 2.07.2023, 14:55
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Рядом с Минском найдена дача, о которой мечтает каждый горожанин

Двухуровневый дом оснащен беседкой для барбекю, баней и теплым бассейном.

Недалеко от Минска продается двухуровневый дом, подходящий для круглогодичного отдыха. В этом загородном коттедже есть все, о чем мечтает каждый горожанин — беседка с барбекю, детская площадка, баня и (что особенно классно) теплый бассейн. Конечно, тут имеются все и все «городские» удобства, включая газ, пишет realt.by.

Расположен этот дом в садовом товариществе «Восход-91». Это — логойское направление, рядом — Новоселки и Острошицкий Городок. От МКАД до этих мест — минут 20−25 на автомобиле.

Дом построен из бруса в 2002 году. Площадь постройки составляет 104 квадрата. На первом этаже разместилась просторная кухня-гостиная с камином, санузел и сауна. На втором этаже − две спальни с выходом на просторную террасу.

Отмечается, что дом продается со всей мебелью и техникой (большой ЖК телевизор, плита, холодильник, стиральная машина и другое). К дому примыкает гараж на два авто с роллетными воротами, которые открываются с пульта управления.

Дача стоит на участке в 10 соток. На его ухоженной территории расположились еще несколько строений. Самое интересное — это отдельное отапливаемое здание с бассейном. Вода в нем с подогревом, поэтому пользоваться «купальней» можно круглый год.

Также на участке есть большая застекленная беседка с русской печью, зоной барбекю и столовой группой для большой компании.

Нашлось на 10 сотках место для теплицы, обустроенной детской площадки, большого батута и садовых качелей.

Стоимость дома — 129,9 тысяч долларов.

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