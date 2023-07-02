Врач рассказала, можно ли ребенку пить домашнее молоко и купаться в деревенском озере 2.07.2023, 15:10

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Педиатр развенчала популярные мифы о микробах и стерильности.

Теплые летние месяцы многие дети проводят в деревнях и дачных поселках. Можно ли малышам пить сырое коровье молоко? Что будет, если съесть немытую ягоду прямо с куста? И что нужно знать о купании в деревенских водоемах?

Блог Talon.by спросил у врача-педиатра медицинского центра «BabyBoss» Анастасии Вишневской.

Можно ли детям есть деревенские продукты?

Молочные продукты

Вопреки расхожему мнению, расстройства кишечника вызывает не само по себе сырое молоко, а бактерии, которые в нем могут содержаться. Попадают они в молоко, если либо животное заражено, либо из-за бактерий на вымени.

Сырые молочные продукты (например, козье молоко или сыр) могут быть источником заражения клещевым энцефалитом – тяжелой инфекцией, специфического лечения от которой нет (но от него можно вакцинироваться взрослым и детям от 1 года).

Поэтому сырые молочные (и кисломолочные) продукты употреблять детям можно, но при условии, что вы уверены в хорошем состоянии здоровья животных, а также в том, что их владельцы соблюдают необходимые меры гигиены, а за животными осуществляется обязательный ветеринарный контроль.

Детям до года в целом не рекомендуется употреблять коровье (и козье) молоко – вне зависимости от того, из магазина оно или только что из-под коровы.

Домашние яйца

Домашняя птица может быть источником бактерии сальмонеллы, которая вызывает тяжелую кишечную инфекцию. Но это не означает, что домашние яйца есть нельзя. Достаточно выполнять два простых правила:

во-первых, не нужно мыть яйца перед тем, как их разбить, так как вода способствует проникновению бактерий через поры скорлупы внутрь;

во-вторых, яйца обязательно нужно обрабатывать термически – либо варить вкрутую, либо хорошенько прожаривать.

Можно ли есть ягоды с куста?

Можно, но при соблюдении некоторых правил.

Основная опасность при употреблении немытых ягод – инфекция, если эти ягоды содержат на себе помет больных птиц или животных. Инфекция может попасть на ягоды либо случайно (из-за пролетающей птицы), либо намерено, когда в качестве удобрения используется, например, птичий помет. В таких ситуациях ягоды лучше помыть.

Также ягоды стоит помыть, если куст обрабатывался какими-либо химикатами уже после формирования плодов.

Если же вы уверены в том, что никакой обработки не было, а визуально ягода совершенно чистая, то ее можно смело есть, не помыв.

Чем опасна избыточная стерильность?

Когда речь заходит о контакте с немытыми ягодами, овощами и фруктами, с землей и природой, то стоит помнить о теории избыточной стерильности. Сегодня это уже не просто теория, а абсолютно доказанный факт.

В чем ее суть? Разумный контакт с микрофлорой окружающей среды – это отличный стимул для нашей иммунной системы держаться в тонусе, что способствует профилактике аллергии и аутоиммунных болезней. Дети, которые активно познают окружающий мир, болеют реже.

Можно ли купаться в деревенских водоемах?

Нельзя купаться там, где есть знак «Купание запрещено» – установлен он не просто так, а в том числе и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Чем может быть чревато купание в деревенских озерах? Если случайно проглотить воду, то можно заразиться такими кишечными инфекциями, как энтеровирус и лямблиоз. Обе эти инфекции проявляются высокой температурой, рвотой и диареей.

Если вы купаете в водоеме маленьких детей, то не нужно окунать их полностью – только по грудь.

Еще одна болезнь, которую можно подцепить в водоемах, – это церкариоз, или зуд купальщика. Это заболевание вызывают личинки, которые скапливаются на мелководье и в водорослях. Больше всего вероятность заразиться зудом купальщика в водоемах, где много уток, так как именно они основные переносчики этих паразитов.

Как происходит заражение? Личинки проникают под кожу, где сразу погибают, что вызывает воспаление, покраснение и сильный зуд. В специфическом лечении церкариоз не нуждается, как правило, все симптомы проходят самостоятельно через одну-две недели. Единственное, что можно сделать, – это попытаться устранить зуд, чтобы облегчить состояние заразившегося ребенка: можно использовать охлаждающие лосьоны типа Каламина или примочки из овсянки (хлопья сварить, остудить и приложить к месту воспаления).

Если зуд невыносим, то можно наносить на кожу и гормональные мази, но в этом случае сначала лучше проконсультироваться с врачом.

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