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Опомнились

  • Александр Невзоров
  • 2.07.2023, 15:15
  • 2,994
Опомнились

Россия вступила о очередную стадию маразма.

Опомнились. Все, что напоминает о профнепригожине и его дрессированных зэках, выкорчевывается и истребляется.

В Питере и Москве торопливо сносят вывески, срывают постеры, закрывают вербовочные центры и опечатывают пафосные W-дворцы.

Разгромлена и запрещена огромная «фабрика троллей» ФАН, штамповавшая пропаганду «русского мира».

Отрезаны даже те «груди» повара, которыми он питал дивизии орков МО РФ (фабрики-кухни).

Все соревнуются в бредовом запретительстве и «искоренении» пригожинщины.

Выслуживаются и те, кто никакого отношения к зэкам и ЧВК никогда не имел, а о мятежах даже не помышлял.

Филармонии, театры и концертные залы спешно удаляют из репертуаров все оперы Рихарда Вагнера, а футбольные клубы рвут давно закончившиеся контракты с Вагнером Лавом.

Путейцам РЖД настоятельно не рекомендовано использовать кувалды при ремонтных работах.

Россия в своем репертуаре. Если есть малейшая возможность что-нибудь довести до маразма, то она это обязательно сделает.

Режим испуганно зачищает пространство. Он думает, что «дело в Пригожине», а не в той вони дерьма и паралича, которой несет от кремлевских «звезд», «идей» и «гарантов».

Александр Невзоров t.me

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