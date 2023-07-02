Российская пропаганда: Лукашенко соврал о переговорах с Пригожиным 2.07.2023, 15:40

Все выглядело иначе.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев опроверг версию Лукашенко о переговорах с главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

По словам Киселева, Пригожин сам запросил разговор с Путиным, но тот «с предателем разговаривать отказался».

«В этот момент инициативу проявил лидер Беларуси Лукашенко. По согласованию с Путиным он пытался дозваниваться до Пригожина, но тот на звонки Лукашенко отвечать не хотел», — рассказывает такую историю Киселев.

«Тогда в воздух поднялась штурмовая и фронтовая авиация и стала наносить предупредительные бомбовые удары, пока не по колонне, но рядом, типа, алло, Евгений Викторович, возьмите трубочку, пожалуйста. Так Лукашенко и дозвонился», — говорит Киселев.

Чтобы избежать большого кровопролития, уголовное дело о вооруженном мятеже было приостановлено, как говорит Киселев. «Но Пригожин должен уйти в Беларусь — на этих условиях президент России помиловал его», — подчеркнул он.

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