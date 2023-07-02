Украинскую границу охраняют сбежавшие из Беларуси собаки 5 2.07.2023, 15:51

5,948

В Госпрогранслужбе Украины шутят, что животные «сменили гражданство».

В Госпогранслужбе Украины показали собак Пулю и Гильзу, которые несут службу с украинскими пограничниками. Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram 2 июля.

«Пуля и Гильза сменили белорусское гражданство на украинское. Хвостатые пришли к пограничникам с Белоруси лесом, и теперь помогают им защищать границы», – говорится в подписи к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».