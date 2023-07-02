Украинскую границу охраняют сбежавшие из Беларуси собаки

Украинскую границу охраняют сбежавшие из Беларуси собаки5
- 2.07.2023, 15:51
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В Госпрогранслужбе Украины шутят, что животные «сменили гражданство».
В Госпогранслужбе Украины показали собак Пулю и Гильзу, которые несут службу с украинскими пограничниками. Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram 2 июля.
«Пуля и Гильза сменили белорусское гражданство на украинское. Хвостатые пришли к пограничникам с Белоруси лесом, и теперь помогают им защищать границы», – говорится в подписи к видео.