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Украинскую границу охраняют сбежавшие из Беларуси собаки

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  • 2.07.2023, 15:51
  • 5,948
Украинскую границу охраняют сбежавшие из Беларуси собаки

В Госпрогранслужбе Украины шутят, что животные «сменили гражданство».

В Госпогранслужбе Украины показали собак Пулю и Гильзу, которые несут службу с украинскими пограничниками. Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram 2 июля.

«Пуля и Гильза сменили белорусское гражданство на украинское. Хвостатые пришли к пограничникам с Белоруси лесом, и теперь помогают им защищать границы», – говорится в подписи к видео.

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