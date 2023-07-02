Гибель империи 2 Telegram-канал «СерпомПо»

2.07.2023, 15:59

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Пригожин совершил самое дорогое в истории путешествие в Москву.

Минобороны РФ расторгло контракт на поставку питания с пригожинским холдингом «Конкорд». Сотрудников увольняют, сообщается, что руководство требует, чтобы сотрудники уничтожали документы компании.

Если последнее соответствует истине, то можно догадаться, почему так происходит – вероятно, махинации при поставках в армию носили системный и масштабный характер. Опасаются проверок.

Как быстро пошло обрушение пригожинской бизнес- империи, выстроенной в России на связях с государством – военное подразделение, медиа-ресурсы, теперь питательные мощности. Всё это лопается теперь как мыльный пузырь.

В этом смысле, Пригожин совершил самое дорогое в истории путешествие в Москву. Что же – за славу надо платить. Отлично прокатился.

Один человек оказался в выигрыше от ситуации – музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Грузовики, наконец-то, перестали складировать у его дома снаряды для фронта. Тишина на улице. Валерия может, наконец-то, спокойно распеться по утрам.

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