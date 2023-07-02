Синоптики предупредили белорусов о грозах и сильном ветре 2.07.2023, 16:06

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Объявлен оранжевый уровень опасности.

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности в воскресенье. Сегодня до 21:00 на большей части территории Беларуси и в Минске ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В понедельник днем по северу Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В связи с этим также объявлен оранжевый уровень опасности.

Среди факторов опасности МЧС называет повреждение линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение слабо укрепленных конструкций, кровель, падение деревьев.

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