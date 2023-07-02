закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Музыка улучшит оценки вашего ребенка по математике

2
  • 2.07.2023, 16:27
Ученые: Музыка улучшит оценки вашего ребенка по математике

Лучшие результаты показали школьники младших классов.

Ученые из Белекского университета Анталии доказали, что занятия музыкой способствуют улучшению оценок по математике у детей и подростков. Исследование опубликовано в журнале Educational Studies.

Для анализа ученые отобрали результаты 55 высококачественных исследований, в которых приняли участие почти 78 тысяч детей и подростков со всего мира, от воспитанников детских садов до студентов университетов.

Учащиеся проходили математические тесты до и после участия в уроке музыки. Их результаты тестов по математике сравнивали с данными контрольной группой, которая в уроках музыки не участвовала.

Около 69% учащихся, которые научились играть на музыкальных инструментах, и 58% учащихся, у которых были обычные уроки музыки (включавшие прослушивание музыки и пение), улучшили свои результаты больше, чем ученики, не получавшие музыкального вмешательства.

Интегрированные уроки, в которых музыка встроена в уроки математики, имели самый большой эффект: около 73% учащихся улучшили свои оценки. Наибольшую пользу получили школьники младшего возраста, изучавшие базовую арифметику.

Авторы отметили, что математика и музыка имеют много общего, например, использование симметрии символов. Оба предмета также требуют абстрактного мышления и количественных рассуждений. Арифметика особенно хорошо подходит для обучения с помощью музыки, потому что ее основные понятия, например, дроби и отношения, также являются фундаментальными для музыки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников