Школьница из Лиды набрала при поступлении 400 баллов из 400 возможных 2 2.07.2023, 16:47

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В прошлом году лучший результат также показала выпускница лидской школы.

Абитуриентка из лидской средней школы №16 Полина Дычек набрала при поступлении 400 баллов из 400 возможных, сообщает «Еврорадио».

Девушка закончила школу с золотой медалью. Её средний балл аттестата — 10,0. Полина сдала на 100 баллов три централизованных экзамена — по русскому языку, химии и биологии.

«Поздравляем выпускницу, педагогов, ее родителей с отличным результатом», — пишет на своей официальной странице Лидский райисполком.

В прошлом году только одна выпускница набрала 400 баллов из 400 — и она тоже закончила лидскую школу. Это Анастасия Бильдь, девушка окончила лидскую СШ№8 и получила по 100 баллов за тесты по белорусскому языку, математике и физике, писало местное издание ТВ Лида.

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