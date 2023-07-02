закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Школьница из Лиды набрала при поступлении 400 баллов из 400 возможных

2
  • 2.07.2023, 16:47
  • 1,762
Школьница из Лиды набрала при поступлении 400 баллов из 400 возможных

В прошлом году лучший результат также показала выпускница лидской школы.

Абитуриентка из лидской средней школы №16 Полина Дычек набрала при поступлении 400 баллов из 400 возможных, сообщает «Еврорадио».

Девушка закончила школу с золотой медалью. Её средний балл аттестата — 10,0. Полина сдала на 100 баллов три централизованных экзамена — по русскому языку, химии и биологии.

«Поздравляем выпускницу, педагогов, ее родителей с отличным результатом», — пишет на своей официальной странице Лидский райисполком.

В прошлом году только одна выпускница набрала 400 баллов из 400 — и она тоже закончила лидскую школу. Это Анастасия Бильдь, девушка окончила лидскую СШ№8 и получила по 100 баллов за тесты по белорусскому языку, математике и физике, писало местное издание ТВ Лида.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников