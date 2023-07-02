Сын российского актера Михаила Ефремова выпал из окна 2.07.2023, 16:51

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Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сын российского актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна квартиры в Москве, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Инцидент произошел 29 июня, на Пролетарском проспекте, мужчина сказал прибывшим медикам, что упал случайно, рассказал собеседник ТАСС в экстренных службах. По данным агентства, Ефремов-младший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Mash пишет, что Николай Ефремов перенес две операции, подключен к ИВЛ, находится в коме, а полученные им ранения оцениваются как крайне тяжелые. Ему установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии, указывает канал.

ТАСС и Shot утверждают, что Ефремов-младший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В то же время Mash отмечает, что Николай поступил в больницу без признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Николай участвовал в коллективе «Непоседы» и окончил ГИТИС. Снимался в кино, а также в сериалах, в том числе «Белая гвардия», «Двойная сплошная», «Остров». Согласно данным сервиса «Кинопоиск», последняя картина, в которой он был задействован, — «Бессмертные» (2021) Тиграна Кеосаяна.

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