закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сын российского актера Михаила Ефремова выпал из окна

  • 2.07.2023, 16:51
  • 5,344
Сын российского актера Михаила Ефремова выпал из окна

Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сын российского актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна квартиры в Москве, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Инцидент произошел 29 июня, на Пролетарском проспекте, мужчина сказал прибывшим медикам, что упал случайно, рассказал собеседник ТАСС в экстренных службах. По данным агентства, Ефремов-младший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Mash пишет, что Николай Ефремов перенес две операции, подключен к ИВЛ, находится в коме, а полученные им ранения оцениваются как крайне тяжелые. Ему установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии, указывает канал.

ТАСС и Shot утверждают, что Ефремов-младший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В то же время Mash отмечает, что Николай поступил в больницу без признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Николай участвовал в коллективе «Непоседы» и окончил ГИТИС. Снимался в кино, а также в сериалах, в том числе «Белая гвардия», «Двойная сплошная», «Остров». Согласно данным сервиса «Кинопоиск», последняя картина, в которой он был задействован, — «Бессмертные» (2021) Тиграна Кеосаяна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников