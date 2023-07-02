Шойгу! Герасимов! Где коровы? 3 Юрий Бутусов

2.07.2023, 17:02

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Похоже, в армии РФ не хватает не только мозгов.

Волонтеры из Бурятии объявили сбор на корову. Ее мясо пойдет на обеды для российских солдат в Армянске. Там в прошлом году открылась бурятская юрта «Солдатский привал», где волонтеры кормят оккупантов.

За два дня на покупку коровы собрали 22 тыс. руб. На «Авито» коровы во временно оккупированном Крыму продаются от 50 тыс. руб. и выше.

Похоже, в армии РФ не хватает не только мозгов и боеприпасов, но и еды.

«Шойгу! Герасимов! Где коровы?»

Юрий Бутусов, Telegram

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