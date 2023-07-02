закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белоруса включили в тройку лучших хоккеистов будущего драфта НХЛ

  • 2.07.2023, 17:30
Белоруса включили в тройку лучших хоккеистов будущего драфта НХЛ

Журналисты называют его «защитником №1»

Журналист The Hockey Writers Логан Хорн включил белорусского защитника «Грин-Бэя» Артема Левшунова в тройку лучших хоккеистов будущего драфта НХЛ, пишет «Трибуна».

«Левшунов на данный момент обладает самым интересным набором навыков на этом драфте. Это большой, праворукий защитник, который невероятно хорошо катается. В прошлом сезоне белорус взорвал лигу USHL, набрав 42 очка в 62 играх, что сделало его пятым по результативности в чемпионате будучи 17-летним защитником.

Его физические и статистические данные очень напоминают мне Оуэна Пауэра, хотя Левшунов набрал больше очков, чем Пауэр в том же возрасте в USHL.

Левшунов обладает очень перспективной игрой, его габариты, катание и нападение позволяют ему стать отличным защитником в НХЛ. Он играет уверенно и разумно, избегая ненужного риска, и при этом приносит много пользы своей команде. Если в следующем году он сможет сделать такой же большой шаг вперед, как в прошлом сезоне, то Левшунов вполне может претендовать на высокое в драфте как потенциальный защитник №1», – написал Хорн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников