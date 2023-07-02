Белоруса включили в тройку лучших хоккеистов будущего драфта НХЛ 2.07.2023, 17:30

Журналисты называют его «защитником №1»

Журналист The Hockey Writers Логан Хорн включил белорусского защитника «Грин-Бэя» Артема Левшунова в тройку лучших хоккеистов будущего драфта НХЛ, пишет «Трибуна».

«Левшунов на данный момент обладает самым интересным набором навыков на этом драфте. Это большой, праворукий защитник, который невероятно хорошо катается. В прошлом сезоне белорус взорвал лигу USHL, набрав 42 очка в 62 играх, что сделало его пятым по результативности в чемпионате будучи 17-летним защитником.

Его физические и статистические данные очень напоминают мне Оуэна Пауэра, хотя Левшунов набрал больше очков, чем Пауэр в том же возрасте в USHL.

Левшунов обладает очень перспективной игрой, его габариты, катание и нападение позволяют ему стать отличным защитником в НХЛ. Он играет уверенно и разумно, избегая ненужного риска, и при этом приносит много пользы своей команде. Если в следующем году он сможет сделать такой же большой шаг вперед, как в прошлом сезоне, то Левшунов вполне может претендовать на высокое в драфте как потенциальный защитник №1», – написал Хорн.

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