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Роспропаганда уличила Путина во лжи

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  • 2.07.2023, 17:35
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Роспропаганда уличила Путина во лжи

Ложь касалась ЧВК «Вагнера».

Российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, с мая 2022 года по май текущего ЧВК «Вагнера» получила из госбюджета РФ в рамках заключенных контрактов более 858 млрд российских рублей.

Об этом он сказал в своей программе на телеканале Россия 1.

По словам пропагандиста, еще 845 млрд российских рублей получил холдинг главаря ЧВК Евгения Пригожина «Конкорд».

«Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания Вагнер в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг Конкорд оказал услуг на сумму в 845 млрд рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — сказал Киселев.

Таким образом, он нехотя проиллюстрировал очередную ложь российского диктатора Владимира Путина. Последний признал, что кремлевский режим финансировал ЧВК «Вагнера», однако занизил эту сумму в десять раз.

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