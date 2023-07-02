В Австрии нашли фрагмент самой древней книги в мире 2.07.2023, 17:50

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Она старше всех известных нам книг как минимум на 400 лет.

Исследуя папирус III века до н.э., реставратор музея Грацского университета Тереза Заммит Лупи обнаружила следы переплета. Это значит, перед ней была страница самой древней книги в мире, пишет New Voice.

Этот фрагмент был найден в 1902 году возле мумии. Ученые университета считают, что эта находка «ставит под сомнение общепринятую хронологию книжной истории», поскольку она старше всех известных нам книг как минимум на 400 лет.

Самые древние известные на сегодня тома датируются 150−250 годами нашей эры. Два таких примера находятся в Британской библиотеке в Лондоне и Библиотеке Честера Битти в Дублине.

«Книга из Грацского университета была создана за 400 лет до них, что делает ее самой древней сохранившейся книгой, которую мы знаем сегодня, — считают хранители библиотеки. — И не исключено, что в других музеях есть подобные экземпляры, просто их не искали».

Специалисты университета отмечают, что папирус был относительно дешевым материалом для письма, поэтому могло сохраниться большое количество древних фрагментов.

Фрагмент папируса Грацкого университета имеет размеры примерно 15 на 25 см. Он был найден во время раскопок в египетском некрополе Хибе (сегодня Эль-Хиба). Фрагмент входит в коллекцию из 52 папирусов.

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