закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В небе коптеры ВСУ, работают танки, минометы, стволка»

2
  • 2.07.2023, 18:17
  • 5,136
«В небе коптеры ВСУ, работают танки, минометы, стволка»

Россияне потрясены наступлением ВСУ.

Российские пропагандисты паникуют из-за ситуации на левом берегу Днепра в районе Олешек, где ВСУ создали плацдарм и продолжают расширять его, пишет «Диалог».

Согласно опубликованным данным, разрозненные группы украинской армии организовали грамотную оборону, минируя подходы и накрывая подразделения россиян ударами тяжелой артиллерии с правого берега.

Плацдарм эффективно снабжается и продолжает расширяться. В свою очередь, россияне пытаются штурмовать украинские позиции фронтально и несут тяжелые потери.

«Раненых не могут эвакуировать: в небе коптеры ВСУ, по всему, что движется, работают танки, минометы, стволка», — жалуются россияне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников