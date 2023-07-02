«В небе коптеры ВСУ, работают танки, минометы, стволка» 2 2.07.2023, 18:17

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Россияне потрясены наступлением ВСУ.

Российские пропагандисты паникуют из-за ситуации на левом берегу Днепра в районе Олешек, где ВСУ создали плацдарм и продолжают расширять его, пишет «Диалог».

Согласно опубликованным данным, разрозненные группы украинской армии организовали грамотную оборону, минируя подходы и накрывая подразделения россиян ударами тяжелой артиллерии с правого берега.

Плацдарм эффективно снабжается и продолжает расширяться. В свою очередь, россияне пытаются штурмовать украинские позиции фронтально и несут тяжелые потери.

«Раненых не могут эвакуировать: в небе коптеры ВСУ, по всему, что движется, работают танки, минометы, стволка», — жалуются россияне.

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