«В небе коптеры ВСУ, работают танки, минометы, стволка»2
- 2.07.2023, 18:17
- 5,136
Россияне потрясены наступлением ВСУ.
Российские пропагандисты паникуют из-за ситуации на левом берегу Днепра в районе Олешек, где ВСУ создали плацдарм и продолжают расширять его, пишет «Диалог».
Согласно опубликованным данным, разрозненные группы украинской армии организовали грамотную оборону, минируя подходы и накрывая подразделения россиян ударами тяжелой артиллерии с правого берега.
Плацдарм эффективно снабжается и продолжает расширяться. В свою очередь, россияне пытаются штурмовать украинские позиции фронтально и несут тяжелые потери.
«Раненых не могут эвакуировать: в небе коптеры ВСУ, по всему, что движется, работают танки, минометы, стволка», — жалуются россияне.