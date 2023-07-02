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Минчанам предлагают строить квартиры в 160 километрах от столицы

  • 2.07.2023, 18:23
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Минчанам предлагают строить квартиры в 160 километрах от столицы

Очередникам предлагают строить жилье в Ляховичах.

Минские очередники могут построить квартиры в городе-спутнике Смолевичи, а также в райцентре Ляховичи, пишет «Минск-Новости».

В райцентре Брестской области на улице Южакова возводится 60-квартирный пятиэтажный дом с лифтом. Стоимость 1 м2 — 1 763,62 рубля (без отделки) и 1 949,09 рубля (с отделкой).

Очередникам предлагают 37 квартир по договору долевого строительства. Предполагаемый ввод дома в строй — октябрь 2023 года.

Ляховичи находятся в 160 километрах от Минска.

Также минчанам предлагают построить квартиру в городе-спутнике Минска — Смолевичах.

Здесь планируется завершить строительство дома № 18 по генплану в IV квартале 2023 года, ориентировочная стоимость 1 м2 — 2 264,06 рубля. В квартирах будут выполнены отделочные работы.

Всего на распределении 41 квартира, из них 36 трех- и четырехкомнатных.

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