Польша: На границу с Беларусью идет давление 2 2.07.2023, 18:41

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Варшава фиксирует повышенную разведывательную активность белорусского режима.

Представитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарын заявил о выявлении повышенной разведывательной активности Беларуси и России.

«Мы выявляем не только повышенную разведывательную активность России и Беларуси, но и другие действия против Польши. Гибридная операция, в результате которой оказывается давление на нашу границу с Беларусью, продолжается», – написал он в Twitter.

По его словам, также ведутся атаки в киберпространстве и пропагандистские атаки.

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