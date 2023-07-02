Польша: На границу с Беларусью идет давление

Польша: На границу с Беларусью идет давление2
- 2.07.2023, 18:41
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Варшава фиксирует повышенную разведывательную активность белорусского режима.
Представитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарын заявил о выявлении повышенной разведывательной активности Беларуси и России.
«Мы выявляем не только повышенную разведывательную активность России и Беларуси, но и другие действия против Польши. Гибридная операция, в результате которой оказывается давление на нашу границу с Беларусью, продолжается», – написал он в Twitter.
По его словам, также ведутся атаки в киберпространстве и пропагандистские атаки.