закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 19:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша: На границу с Беларусью идет давление

2
  • 2.07.2023, 18:41
  • 1,768
Польша: На границу с Беларусью идет давление

Варшава фиксирует повышенную разведывательную активность белорусского режима.

Представитель министра-координатора специальных служб Станислав Жарын заявил о выявлении повышенной разведывательной активности Беларуси и России.

«Мы выявляем не только повышенную разведывательную активность России и Беларуси, но и другие действия против Польши. Гибридная операция, в результате которой оказывается давление на нашу границу с Беларусью, продолжается», – написал он в Twitter.

По его словам, также ведутся атаки в киберпространстве и пропагандистские атаки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников