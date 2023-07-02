Минобороны Украины опубликовало «прогноз погоды» для оккупантов в Крыму1
- 2.07.2023, 18:45
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Нежелательных гостей ждут штормы.
Минобороны Украины опубликовало «прогноз погоды» для оккупантов в Крыму.
«Внимание нежеланных гостей. Этим летом вступают в силу рекомендации по путешествиям», — говорится в сообщении Минобороны Украины.
Оккупантов, судя по сообщению, ждут штормы.
Attention unwanted guests. A travel advisory is in effect this summer. pic.twitter.com/SJTNXPwWSJ— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 2, 2023