Минобороны Украины опубликовало «прогноз погоды» для оккупантов в Крыму 1 2.07.2023, 18:45

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Нежелательных гостей ждут штормы.

Минобороны Украины опубликовало «прогноз погоды» для оккупантов в Крыму.

«Внимание нежеланных гостей. Этим летом вступают в силу рекомендации по путешествиям», — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Оккупантов, судя по сообщению, ждут штормы.

Attention unwanted guests. A travel advisory is in effect this summer. pic.twitter.com/SJTNXPwWSJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 2, 2023

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