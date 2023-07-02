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Минобороны Украины опубликовало «прогноз погоды» для оккупантов в Крыму

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  • 2.07.2023, 18:45
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Минобороны Украины опубликовало «прогноз погоды» для оккупантов в Крыму

Нежелательных гостей ждут штормы.

Минобороны Украины опубликовало «прогноз погоды» для оккупантов в Крыму.

«Внимание нежеланных гостей. Этим летом вступают в силу рекомендации по путешествиям», — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Оккупантов, судя по сообщению, ждут штормы.

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