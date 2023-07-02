The Washington Post призывает судить Путина за военные преступления 2.07.2023, 19:15

Мятеж Пригожина показал, что трибунал над верхушкой РФ возможен.

Российская Федерация совершила тысячи военных преступлений за время полномасштабного вторжения в Украину, которые были санкционированы высшим руководством России, и за это РФ и Путин должны понести ответственность как военные преступники на Нюрнбергском трибунале.

Об этом говорится в редакционной колонке The Washington Post.

Журналисты говорят, что российский режим целенаправленно уничтожает как критическую инфраструктуру, так и гражданское население Украины. Учитывая тысячи доказанных фактов убийств, пыток, изнасилований и грабежей, от которых страдают дети, женщины и пожилые люди, международное сообщество видит всю системность преступлений диктаторского режима Владимира Путина против Украины и украинского народа.

Авторы редакционной колонки подчеркивают, что следователи из многих стран мира продолжают собирать свидетельства жертв и очевидцев. Такие материалы помогут привлечь всех причастных к справедливой ответственности за совершенные военные преступления в Международном уголовном суде в Гааге. Однако, как пишет редакционная коллегия издания, это обеспечит определенную меру ответственности, но «этого далеко не достаточно».

Журналисты указывают, что МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в незаконном похищении сотен украинских детей, который является тяжким военным преступлением. Однако, настаивает редакционная коллегия Washington Post, вопрос ответственности лежит не только на одном кремлевском тиране.

«На самом деле, именно господин Путин и группа его высших советников совершили более масштабное преступление, развязав войну — преступление, из которого возникли все дальнейшие зверства. Они должны предстать перед судом за совершение преступления агрессии — именно это обвинение было выдвинуто против нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе после Второй мировой войны. Настоящей ответственности не достичь, преследуя лишь отдельных российских солдат или офицеров и оставляя безнаказанными кремлевскую верхушку», — пишут журналисты в своем редакционном материале.

Они убеждены, что именно западные лидеры Европы и США должны воплотить этот замысел, и именно на них лежит вся ответственность договориться о механизме судебного процесса над Путиным и его окружением, даже в заочном формате. Журналисты отметили, что все российские военные преступники вряд ли предстанут перед судом в ближайшее время, однако мятеж Пригожина сделал эту перспективу менее отдаленной.

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