Ректор Полоцкого университета: Большинство сотрудников поддержало протесты 2.07.2023, 19:44

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Педагоги протестовали против произвола на выборах.

Ректор Полоцкого государственного университета Юрий Романовский признался, что большая часть сотрудников вуза в 2020 году поддержали перемены в Беларуси. Педагоги протестовали против произвола на выборах и насилия со стороны силовиков сами и не препятствовали студентам, которые выходили на улицы. Об этом говорится в фильме пропагандистского сайта «Звезда».

По словам Романовского, ряд сотрудников университета был связан с западными грантодателями и, якобы, воспользовался ситуацией для «хайпа», чтобы получить какие-то «дивиденды». «Учёному мужу» невдомёк, что сотни учёных в Беларуси получали западные гранты на исследования и были включены в программы академической мобильности. И это нормально.

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