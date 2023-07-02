Пьяный таксист протаранил два автомобиля на проспекте Независимости

Пьяный таксист протаранил два автомобиля на проспекте Независимости1
- 2.07.2023, 20:09
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Фотофакт.
Авария произошла 2 июля около 15.55 в районе пересечения проспекта Независимости и Машерова. Столкнулись три автомобиля, сообщили в минской ГАИ.
По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Renault «проявил невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке и ее изменениям». В результате столкнулся со стоящей Skoda и двигающимся попутно в третьей полосе Chrysler.
«По результатам медицинского освидетельствования в организме водителя такси выявлено 0,58 промилле алкоголя. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал», — рассказали в ГАИ.
На месте происшествия работали инспекторы ДПС и спасатели.