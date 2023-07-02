Преподавателя катехизиса третий раз подряд отправили на сутки 2.07.2023, 20:29

Владислав Белодед

Cудья Карсюк отправил его на 15 суток.

Католический верующий и преподаватель катехизиса Владислав Белодед уже месяц на Окрестина.

Сегодня состоялся очередной суд над ним — судья Карсюк вынес постановление об аресте на 15 суток по ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов). Об этом сообщает «Христианская визия».

После 30 суток проведенных на Окрестина Владислав выглядит как человек, который подвергался пыткам и бесчеловечному обращению, отмечает «Христианская визия», но он сохраняет моральную силу.

Как стало известно, первое взыскание в виде ареста на него было наложено за пересылку одной из проповедей Патриарха Кирилла.

Впервые Владислав был задержан 31 мая — его вызвали в тот день в ГАИ, где и произошло задержание. Верующий под давлением был вынужден сняться в милицейском видео.

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