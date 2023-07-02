ВСУ с тяжелыми боями продвигаются на бердянском и мелитопольском направлениях

ВСУ с тяжелыми боями продвигаются на бердянском и мелитопольском направлениях1
- 2.07.2023, 21:07
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Есть успехи и в районе Бахмута.
Силы обороны Украины с тяжелыми боями продолжают контрнаступление на бердянском и мелитопольском направлениях. Также есть частичный успех на южном фланге Бахмутского направления.
О ситуации на фронтах по состоянию на вечер воскресенья, 2 июля, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Везде продолжаются тяжелые бои», — сообщила Маляр.
На востоке враг наступает на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.
Также враг двинулся вперед на Сватовском направлении. Там идут ожесточенные бои, сообщили в Минобороны Украины. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку.
«Ситуация довольно сложная», — пишет Маляр.
На Бахмутском направлении на южном фланге украинские военные движутся вперед, есть частичный успех. В то же время на северном продолжаются бои. Враг перебросил туда два десантно-штурмовых полка.
На юге силы обороны с тяжелыми боями, но постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
«Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед», — отмечает заместитель министра обороны.