закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 22:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ с тяжелыми боями продвигаются на бердянском и мелитопольском направлениях

1
  • 2.07.2023, 21:07
  • 4,008
ВСУ с тяжелыми боями продвигаются на бердянском и мелитопольском направлениях

Есть успехи и в районе Бахмута.

Силы обороны Украины с тяжелыми боями продолжают контрнаступление на бердянском и мелитопольском направлениях. Также есть частичный успех на южном фланге Бахмутского направления.

О ситуации на фронтах по состоянию на вечер воскресенья, 2 июля, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Везде продолжаются тяжелые бои», — сообщила Маляр.

На востоке враг наступает на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях.

Также враг двинулся вперед на Сватовском направлении. Там идут ожесточенные бои, сообщили в Минобороны Украины. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку.

«Ситуация довольно сложная», — пишет Маляр.

На Бахмутском направлении на южном фланге украинские военные движутся вперед, есть частичный успех. В то же время на северном продолжаются бои. Враг перебросил туда два десантно-штурмовых полка.

На юге силы обороны с тяжелыми боями, но постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

«Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед», — отмечает заместитель министра обороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников