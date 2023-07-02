Как тувинский полководец Шойгу отказался от своего народа 4 Виталий Портников

2.07.2023, 21:33

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История предательства.

Много лет назад я купил в киевском книжном магазине «Дружба» на Крещатике – в нем продавались книги «стран народной демократии», то есть государств, фактически оккупированных Советским Союзом, – биографию монгольского полководца Хасан-Батора Максаржава. Об этом монгольском политике и военачальнике я мало что знал, в СССР история Монголии излагалась крайне эпизодически и сводилась ко встрече Ленина с «вождем монгольской революции» Сухе-Батором. Поэтому узнать хоть что-нибудь о том, как представляют историю становления своей государственности сами монголы, было интересно.

Содержание той брошюры с изображением всадника на лошади на обложке я давно забыл, к тому же теперь, когда могу ознакомиться с настоящей биографией Максаржава – монгольского аристократа, который искал свое место в системе новой власти – я понимаю, что «советская» биография военачальника была сфальсифицирована.

Впрочем, даже тогда меня заинтересовали не столько истории из жизни Максаржава, сколько то, что одной из его главнейших побед авторы называли взятие... Кызыла. Кызыл тогда, когда я читал книжку, разумеется же, был столицей Тувинской АССР в составе РСФСР, но монгольские историки были искренне убеждены, что Максаржав объединял исконные монгольские земли.

Это разночтение в подходах советской и монгольской пропаганды заинтересовало меня. В старой, еще довоенной энциклопедии, я нашел статью о Тувинской Народной Республике, которая своим государственным устройством ничем не отличалась от соседней Монголии. Почему это государство взяло и исчезло с политической карты мира, как оно вдруг стало автономной областью, а затем республикой в составе РСФСР, понять было невозможно.

Зато теперь мне все понятно. И Монголия, и Тува были регионами Китайской империи. Еще царская Россия пыталась ослабить влияние соседней страны и занималась национальным движением монголов и тувинцев. Ну, а большевики пошли своим классическим путем. Они объявили два фактически оккупированных Красной Армией региона «народными республиками», признали их независимость, создали там народно-революционные партии и начали расправляться с классовыми врагами. При этом Китай, разумеется, продолжал считать Монголию и Туву своими исконными территориями, а остальной мир – частью Китая. Парадокс ситуации заключался еще и в том, что монгольские товарищи считали Туву неотъемлемой частью Монголии – ну это будто донецкие товарищи считали бы Луганск неотъемлемой частью своей «народной республики». Отсюда победный, но недолгий поход Хасан-Батора Максаржава.

Монголии удалось сохранить свой суверенитет – и уже после Второй мировой войны ее начали понемногу признавать другие государства, признал и коммунистический Китай Мао Цзэдуна — это была цена за «вечную дружбу» с Советским Союзом. А Тувинскую Народную Республику Сталин аннексировал. Почему именно ее? А почему Путин аннексировал «ДНР» и «ЛНР»? Возможно, просто потому, что захотелось расширить советские владения; возможно, потому что Кремлю просто больше не нужно было «буферное государство» между Советским Союзом и Монголией; возможно, потому что таким образом решили урегулировать вечный спор между «народными республиками». Монгольский маршал Чойбалсан отказывался подписывать договор о границе с Тувой практически до последнего дня существования «второй народной республики», а после ее присоединения к СССР Чойбалсана никто и не спрашивал. Одно слово, Тувинская Народная Республика исчезла, как будто ее и не было никогда. И в Советском Союзе о ней никто и не вспоминал.

Понятно, что все граждане ТНР вместо своего гражданства, никем не признававшегося (для мира они оставались гражданами Китая), получили советское гражданство, а активисты Тувинской народно-революционной партии (отнюдь не все) стали членами КПСС. Одним из счастливчиков оказался молодой журналист Шойгу Кужугет (новые паспортисты перепутали его имя с фамилией, поэтому наш герой стал Кужугетом Шойгу). Кужугет достиг в советской Туве небывалых высот, стал секретарем обкома партии и редактором республиканской газеты. Но самое главное — он женился на дочери переселенцев Александре Кудрявцевой. Поэтому их сын Сергей получил возможность не просто сделать успешную карьеру сына номенклатурного работника, но и интегрироваться в республиканскую – уже не тувинскую, а российскую элиту. Ради карьеры он затем объявил себя православным, а не буддистом, как все тувинцы, и впоследствии рассказал, что был крещен в одном из храмов Стаханова в Луганской области УССР 1960 года. В то время его отец уже начал свою партийную карьеру, крещение сына могло бы поставить на ней жирный крест – но чего только не придумаешь, чтобы быть своим среди шовинистов.

Но в истории ты все равно останешься доказательством жестокости и бесчеловечности империи, которой ты служишь. Твой регион Россия объявила «народной республикой» еще в 1921 году, но и спустя столетия это окраина и глушь империи, чемпион России по количеству убийств, а теперь еще и поставщик пушечного мяса на украинскую войну. Но ты посвятил остаток жизни завоеванию новых «народных республик», которые по замыслу твоих господ должны стать такой же мертвой землей, как родина твоего отца – только с другой стороны границы. Но при этом те, кому ты служишь, ради кого убиваешь и грабишь, ради кого даже отказался от своего народа и его веры, все равно пренебрежительно называют тебя «тувинским полководцем» и отпускают за спиной шутки из-за разреза твоих глаз.

Виталий Портников, zbruc.eu

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