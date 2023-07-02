Какой будет погода в июле?1
- 2.07.2023, 21:58
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Июль в Беларуси ожидается более жарким, чем обычно.
А вот осадков будет меньше нормы, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ.
По прогнозам мировых прогностических центров, средняя температура воздуха в июле на 1-2°C превысит свою многолетнюю норму, которая составляет от +18°C на северо-западе до +20°C на юго-востоке и по сравнению с июнем повышается на 2°C. Но это не означает, что жара будет каждый день. Понижение температуры тоже периодически будет случаться.
Преобладающая дневная июльская температура воздуха в основном будет меняться от +23°C до +27°C, в отдельные дни при поступлении горячего сухого воздуха столбики термометров достигнут 30-градусной отметки, ночная температура — от +12 до + 14°C.
Июль — обычно самый влажный месяц, но не в этом году. Количество осадков предполагается ниже климатической нормы, а норма — от 12 до 16 дней с дождем. Так же не обойдется без опасных явлений погоды: гроз, сильных ливней, шквалов и града.
В июле также наблюдается наиболее устойчивая и высокая температура воды в реках и озерах нашей страны — от +24 до +28°C.