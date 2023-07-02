Часть персонала «Росатома» и коллаборантов покинула ЗАЭС 1 2.07.2023, 22:08

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Они выехали из Энергодара.

Из украинского Энергодара выехали некоторые коллаборанты-работники Запорожской АЭС, а также часть персонала Росатома, которые были завезены на ЗАЭС из России.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, пишет New Voice.

«Относительно работников атомной станции, то действительно, есть информация, что часть коллаборантов, которые заключили контракты с Росатомом и занимали руководящие должности в фейковой компании от Росатома, выехали из города… Также часть персонала Росатома, завезенная из российских атомных станций — их немного, до 100 специалистов — уехали из города в конце предыдущей недели», — сказал Орлов.

Он отметил, что оккупанты заминировали ЗАЭС еще год назад.

«Был заминирован периметр станции, заминировано все побережье Каховского водохранилища. А с начала этого года россияне начали в хаотичном режиме минировать, возможно готовясь к контрнаступлению ВСУ, территорию по периметру города, поля сельскохозяйственного назначения. И то, что они сделали с Каховской ГЭС, достаточно существенно повлияло на настроения тех специалистов, которые еще остаются в городе Энергодар. Они понимают, что враг будет способен на любой шаг и размещение грузовиков со взрывчаткой свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к любым сценариям», — говорит мэр.

Он подчеркивает, что используя атомную станцию россияне шантажируют не только Украину, но и весь мир.

Орлов рассказал, что россияне не выпускают из города работников ЗАЭС.

«Поэтому 5−6 тысяч работников станции, которые остались в городе, обеспечивая ядерную и радиационную безопасность, фактически являются заложниками. На работу им ходить не дают, потому что заблокировали пропуска, если они не заключили контракт [c Росатомом]. И выехать из города у них также возможности нет», — рассказал он.

Он говорит, что на ЗАЭС и в Энергодаре не предусмотрены укрытия на случай взрыва.

«Проектно не предусмотрено, что атомная станция будет атакована военным путем. В любых случаях ядерного и радиационного характера на станции, которые предусмотрены в регламентах и инструкциях, город Энергодар является категорийным. Оно не предусматривает укрытий, а предусматривает полную эвакуацию из города в соответствии с розой ветров, погодными условиями, которые будут в то время. Укрытия есть только в промышленных помещениях на атомной, тепловой станции, заводах, рядом расположенных. Сам же проект города не предусматривает укрытий в подвальных помещениях, поэтому в этом плане ситуация осложнена. Но сейчас ее изменить невозможно в связи с военными действиями, тем более, что город остается в оккупации», — констатировал Орлов.

Российские войска оккупировали Энергодар и Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года.

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