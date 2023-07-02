Данилов: Россия будет фрагментирована 1 2.07.2023, 22:22

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Секретарь СНБО Украины заявил, что Запад должен готовиться к этому событию.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Запад должен отказаться от иллюзии, что Россия останется такой, как она есть сейчас.

Об этом Данилов рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться», — подчеркнул Данилов.

По его словам, Запад должен осознать, что Россия не сохранится в своем нынешнем виде, поскольку Кремль «не может контролировать такую большую территорию».

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