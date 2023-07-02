закрыть
2 июля 2023, воскресенье, 22:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Данилов: Россия будет фрагментирована

1
  • 2.07.2023, 22:22
  • 1,202
Данилов: Россия будет фрагментирована

Секретарь СНБО Украины заявил, что Запад должен готовиться к этому событию.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Запад должен отказаться от иллюзии, что Россия останется такой, как она есть сейчас.

Об этом Данилов рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться», — подчеркнул Данилов.

По его словам, Запад должен осознать, что Россия не сохранится в своем нынешнем виде, поскольку Кремль «не может контролировать такую большую территорию».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников