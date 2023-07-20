Депутаты Европарламента призывают ЕС как можно быстрее отправить Украине F-16 20.07.2023, 0:06

30 депутатов направили письмо руководству органа.

30 депутатов Европарламента направили письмо руководству органа с просьбой передать Украине истребители F-16 «как можно скорее».

Об этом сообщил в Twitter инициатор обращения депутат Томаш Здеховский 19 июля.

«Нельзя терять время. Вот почему мы рассылаем письмо сегодня», – написал он в твиттере.

🇺🇦🫱🏼‍🫲🏼🇪🇺

F-16 pro Ukrajinu



Nedávno jsem zde oznámil, že chci, aby europoslanci naléhali na rychlé dodání stíhaček F-16 Fighting Falcon Ukrajině.



K iniciativě se už připojilo 30 europoslanců, kterým tímto moc děkuji.



Není čas ztrácet čas. Proto výzvu posíláme ještě dnes 🇪🇺… — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) July 19, 2023

В письме говорится, что необходимо «срочно» поддержать ускоренную передачу боевых истребителей F-16 Украине, потому что они нужны для «укрепления обороны и наступательных возможностей». Депутаты считают, что без этих самолетов другая предоставленная Западом военная помощь «может не достичь полного потенциала».

«Предоставление Украине этих высокотехнологичных истребителей значительно усилит ее противовоздушную оборону, гарантирует лучшую защиту гражданского населения и будет сдерживать дальнейшую агрессию», – сказано в документе.

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