«По одной гранате только, самому подорваться» 20.07.2023, 3:52

Иллюстративное фото

Оккупант в перехвате ГУР Минобороны рассказал о нехватке боеприпасов в российской армии.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 18 июля опубликовало в Telegram перехват разговора российского оккупанта, который выразил недовольство нехваткой боеприпасов в российской армии и невыплатой зарплат.

«У меня семья голодает, ребенка в школу нечем собрать… В рот я …бал вашу российскую армию… У меня кредитка горит, у меня 105 тыс. положить… У меня вообще денег нету», – жалуется оккупант.

Он также отметил, что у его подразделения нет боекомплекта.

«Как мы возьмем БК, если у нас его нету?.. По одной гранате только, самому подорваться, и п…здец», – сказал оккупант.

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