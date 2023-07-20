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РФ и Беларусь договорились о взаимном признании дорожных штрафов

  • 20.07.2023, 5:02
РФ и Беларусь договорились о взаимном признании дорожных штрафов

Соглашение одобрило правительство РФ.

Российское правительство одобрило соглашение с Беларусью о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Принятие этого документа поможет оптимизировать взаимодействие между компетентными органами России и Беларуси, а также обеспечить неотвратимость наказания граждан двух государств за нарушения правил дорожного движения.

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