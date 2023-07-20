Россия ударила по жилым домам в центре Николаева и Одессы 1 20.07.2023, 7:39

3,202

Множество разрушений, среди раненых есть дети.

Оккупационные войска России ночью четверга, 20 июля, атаковали дронами и ракетами украинские города: третий день под обстрел попала Одесщина – там разрушения в городе и области. В Николаеве в результате прилета горел жилой дом, пострадали 18 человек, сообщает obozrevatel.com.

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты запустили по Украине ударные дроны-камикадзе. Также враг совершил пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс» и Х-22.

Атака на Одессу

Серия громких взрывов в Одессе прогремела после 02:40. В Воздушных силах сообщили о запусках врагом ракет «Оникс» в сторону Одесской области. Глава ОВА Олег Кипер подтвердил взрывы и призвал не снимать работу ПВО.

Позже он отметил, что в результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, начался пожар на площади 300 кв. м. На месте работали специалисты соответствующих служб.

Известно о двух пострадавших. Кроме того, как заявил Кипер, есть прилет в области.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в зданиях вокруг места разрушения в Одессе выбиты окна, много стекла.

Спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в центре Одессы разрушено админздание. Также повреждены многие дома рядом – пострадали по меньшей мере четыре человека.

По ее словам, попадания в области в основном были по складским объектам, там информации о пострадавших пока нет.

Обстрел Николаева

После 03:00 громко было в Николаеве – по данным мониторинговых каналов, оккупанты атаковали область ракетами Х-22.

Глава ОВА Виталий Ким заявил, что враг ударил по центру города, в трехэтажном доме возник пожар. Ранения получили 18 человек, среди них пятеро детей – одному нет и года. На утро было уточнено, что двух человек, гибель которых подозревали сначала, чудом удалось спасти из-под завалов.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о прилете в центр города. По его словам, не менее пяти жилых многоэтажных домов получили повреждения – их отсоединили от электроснабжения для проведения спасательно-поисковой операции. По другому адресу повреждено около 15 гаражей, также там выбило окна в нескольких многоэтажках.

Кроме этого, около 01:30 взрывы были слышны в Сумах – их подтвердили в Сумской ОВА, заявив о работе ПВО.

Напомним, ночью 19 июля Россия устроила очередную комбинированную атаку на Украину. Основным направлением удара стала Одесская область – в сторону региона враг запустил крылатые ракеты «Калибр» и ударные дроны.

Под атакой оказались порты «Одесса» и «Черноморск» – повреждены зерновые терминалы международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group, а также портовая инфраструктура.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».